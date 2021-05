Immunológus: két oltással se menjünk ezekre a helyekre

Mivel pénteken meghaladta a négymilliót a legalább egy dózissal beoltottak száma, így szombaton életbe léptek az új szabályok. Mutatjuk, mit tehetnek meg azok, akiknek van már védettségi igazolványuk.

Mindenkit szeretnék lebeszélni arról, hogy beüljön egy étterembe, mivel maszkban nem lehet enni, és elég egyetlen fertőzött a teremben, hogy elkapjuk - mondta Lisziewicz Julianna immunológus az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Hangsúlyozta, egyetlen vakcina sem ad 100 százalékos védettséget, szerinte még két oltás után se üljünk be egy étterembe enni. Hasonlóképpen vélekedett a szakember a mozikról, színházakról is, előbbi kapcsán kiemelte, ha mindenki egyszerre kezd popcornt enni, megint csak elég egyetlen koronavírus-fertőzött ahhoz, hogy elkapjuk. Lisziewicz az edzőtermek látogatását is maszkban javasolja, ellenben az uszodákban bevezetett rendszer, mely szerint sávonként csak két úszó lehet a medencében, már biztonságos. A focimeccsekkel kapcsolatosan arról beszélt, ott és minden szabadtéri rendezvényen biztonságban lehetünk, de csak akkor, ha viseljük a maszkot.

A szakember szerint két oltás után sem biztonságos még étteremben enni. Fotó: Getty Images

"Csodálkoznék, ha nem lenne 4. hullám"

Az indiai járványhelyzet apropóján a mutánsokról is beszélt az immunológus, kiemelve, ha egy helyen milliók fertőződnek meg egyszerre, ott rengeteg lehetősége van a vírusnak a mutációra és a rekombinálásra is. Utóbbi azt jeleni, hogy két vírus kicseréli egymás között a genetikai állományát. "Így keletkezett a MERS-vírus is, ami sokkal fertőzőbb, mint a SARS" - jegyezte meg. Kiemelte, ilyen helyzetben sokkal nagyobb az esély arra, hogy olyan vírusvariáns jöjjön létre, melyre nem hatnak a vakcinák, ám azt elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben felbukkanó mutánsok ellen úgynevezett emlékeztető oltásokkal védekezhetünk majd.

Lisziewicz arra figyelmeztetett, az indiai mutáns nem fog ott maradni. "Nagyon csodálkoznék, ha nem jelentene 4. hullámot itthon is" - tette hozzá. Megjegyezte, mivel az a változat a brit variánsnál is agresszívabb, a beoltottak és a fiatalok is nagyobb veszélyben vannak. Ráadásul, mint mondta, a nagyobb fertőzőképesség nemcsak a közösségre, de az egyénre is veszélyes, mivel sokkal nagyobb vírusmennyiség halmozódhat fel benne, ami jobban megbetegíti. A jövőt tekintve az immunológus abban reménykedik, hogy bár nem ez volt az utolsó hullám, amit átéltünk, de talán a következők egyre kisebbek lesznek, ahogy egyre több ember szerez védettséget a koronavírus ellen a világon.

