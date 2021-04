Kicselezi az indiai koronavírus-mutáns az oltásokat?

A saját egészségünk megtartásán túl felelősek vagyunk családtagjaink, munkatársaink, környezetünk, közösségeink megóvásáért is, ezért nagyon fontos, hogy minél többen éljenek az új típusú koronavírus elleni védőoltás lehetőségével - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos. Mint mondta, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a jelenlegi helyzet legfontosabb üzenete az, hogy "senki sincs biztonságban, amíg nincs mindenki biztonságban".

Beoltanak egy férfit a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Folyamatos a lakosság vakcinázása

A mai napon kezdetét vette itthon a teljes lakosság tömeges oltása, így már tényleg bárki megkaphatja a koronavírus elleni védőoltást. Az online időpontfoglalónak köszönhetően pedig már várnunk sem kell arra, hogy háziorvosunk behívjon minket. Az átoltottság növelése érdekében továbbá folyamatosan dolgoznak a honvédség oltóbuszai is. A járművek eddig 7 megye több mint 60 kistelepülésén fordultak meg, és ezalatt több mint 10 ezer embert immunizáltak.

Mi a helyzet az új mutánssal?

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Indiában egy új, duplán mutálódott koronavírus-variáns terjed, amely két mutációt is hordoz, az L452R és az E484Q elnevezésűt - ezek két ponton is megváltoztatják a tüskefehérjét. Félő, hogy a rendkívül gyorsan terjedő változat Európán is végigsöpörhet, épp úgy, mint a jelenleg is meghatározó brit mutáns. A jó hír azonban az, hogy úgy tűnik, az itthon használt 5-féle COVID-vakcina mindegyike véd az új indiai mutáns ellen - közölte Müller Cecília.

