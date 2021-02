Ilyen lehet a hosszú COVID a gyerekeknél

Az ötgyerekes brit Charlie Mountford-Hill saját bőrén tapasztalta, hogy a koronavírus-fertőzés milyen hosszú ideig elhúzódó, kellemetlen tüneteket okozhat a gyerekeknél is. Mivel tavasz óta az egész családja ezzel küzd, szeretné, ha széles körben ismertté válna, hogy a hosszú COVID olykor a legfiatalabbakat sem kíméli. A 37 éves nő a bbc.com-nak elmesélte, min mentek keresztül az elmúlt hónapokban.

A legfiatalabbak sem feltétlenül ússzák meg a koronavírus-fertőzés utóhatásait. Fotó: Getty Images

Amikor az egész család megbetegszik

A Milton Keynes-ben élő Charlie Mountford-Hill úgy véli, hogy családja tavaly márciusban eshetett át a koronavírust-fertőzésen, még mielőtt elterjedt és általánossá vált az ennek kimutatására alkalmas tesztelés. Gyerekei azóta is szenvednek a különféle tünetektől. A nő egyik fia a bbc.com riportjában elmesélte: azóta is előfordul, hogy nem kap levegőt éjszaka. Olyankor fel kell kelnie, hogy mély lélegzetet vegyen. Mountford-Hill ezt azzal egészíti ki: a nyolcéves gyerek az ágya végében alszik, párnákkal megtámasztva, mert gyakran felriad. Másik fia a szájában időről-időre megjelenő fekélyekkel és "furcsa színű" zúzódásokkal küzd. Eddig háromszor jártak vele a sürgősségi osztályon. Harmadik fiának folyamatosan piros az arca és fáj a hasa. Nem jobb a helyzete négy éves lányának, Miminek sem, aki eddig kétszer került kórházba. Ahogy ez a riportba bevágott képekből is kiderül, a kislány sokáig nem tudott felkelni az ágyából, és erős fájdalmai voltak. Többek között fejfájás gyötörte és kiütések jelentek meg a testén.

Dr. Pusztai Erzsébet infektológus szakértő az ATV Start című műsorában elmondta: a fiatalabbak COVID-19 elleni beoltása a minél mihamarabbi felszabadulásukat segítené elő, épp ezért már több országban is elkezdték az idősebb generációkkal együtt a legaktívabb korosztályok vakcinázását. Részletek! h i r d e t é s

A nehezen megszülető diagnózis

Mountford-Hill elmondta: rengeteg orvosnál jártak, mire végre eljutottak az "áttörésig", és egyik fiánál az új szaktanácsadó diagnosztizálta a long COVID-ot. Ahogy fogalmazott: ez volt az első alkalom, hogy bárki is elfogadta annak lehetőségét, hogy a koronavírus-fertőzés hátramaradó tüneteket okozhatott a gyerekeinél. "Nézem őket, és egyikük sem ugyanaz már, mint márciusban, mielőtt megbetegedtünk volna" - érzékelteti, hogy szakmai segítség hiányában mennyire megviselte őket a helyzet.

Nagy-Britanniában becslések szerint több mint 275 ezer gyerek eshetett át a koronavírus-fertőzésen. A legújabb adatok szerint 15 százalékuk 5 héttel a betegség lefolyása után is hátramaradó tünetektől szenved.

A rejtélyes sokszervi gyulladás

Amint arról korábban a HáziPatika.com is beszámolt: egyre több gyermek kerül kórházba súlyos szövődménnyel a tünetmentes koronavírus-fertőzést követő 2-4 héten belül. A közelmúltig több mint negyven gyereket kezeltek sokszervi gyulladással (MIS-C-vel) a Heim Pál Gyermekkórházban, de a Semmelweis Egyetemre is érkeznek ugyanezzel a problémával. A sokszervi gyulladás leginkább a 8-10 éveseket érinti, és igen változatos tünetekkel járhat. Ilyen a magas láz, a bőrkiütés, az általános gyengeség, az aluszékonyság, a kivörösödött ajkak, a hasi fájdalom, a hányás, a hasmenés, a váladékozás nélküli kötőhártya-gyulladás, és a nyirokcsomó-megnagyobbodás. Szakemberek azt tanácsolják, hogy aki ezek közül egyszerre többet is észlel gyermekén - és nincs kizárva, vagy éppen pontosan tud róla, hogy a gyerek koronavírus-fertőzésen esett át -, mielőbb vigye orvoshoz.