Így sétálhatunk járvány ideje alatt

Az elmúlt hetekben világszerte emberek milliói vonultak vissza a négy fal közé, hogy elejét vegyék a koronavírus terjedésének. Az izolációban töltött időt - legyen az elővigyázatosságból önként vállalt vagy hatóságilag elrendelt - pedig még jobban megnehezíti az egyre kellemesebb tavaszi idő is. Amíg nem rendelnek el kijárási tilalmat, elvileg szabadon elhagyhatjuk a lakásunkat, de mekkora kockázatot vállalunk, ha sétálni indulunk?

Tudunk két méter távolságot tartani?

Az amerikai betegség-ellenőrzési és megelőzési központ fogalmai szerint a vírus terjedését leginkább gátló szociális távolságtartás azt jelenti, hogy minden embernek legalább kétméternyi távolságot kell tartania a másiktól. Első hallásra talán egyszerűnek tűnhet ez, egy szűk járdán viszont aligha marad ennyi hely két egymás mellett elsétáló ember között, illetve a nagyobb városokban a zebra előtt várakozva is gyorsan összegyűlik egy kisebb tömeg.

Ha valaki járvány ideje alatt tenne egy sétát, érdemes fokozottabban odafigyelnie arra, hogy a személyes terét senki ne sérthesse meg - mondta el Carolyn C. Cannuscio, a Pennsylvaniai Egyetem szociális epidemiológusa. A szakember szerint érdemes még otthon megterveznünk a sétánkat, ne csak spontán induljunk el valamelyik irányba. Fontos lenne olyan útvonalat összeállítani, amely kevésbé frekventált és a lehető legkevesebb emberrel találkozunk közben össze. Érdemes ilyenkor kerülni a szűkebb utcákat, ahol például a parkoló autók miatt két ember is alig fér el egymás mellett. A nagyobb, nyitott tereken viszont jobban szétoszlanak az emberek, így könnyebb távolságot is tartani a többiektől.

Ügyeljünk arra, hogy a kevésbé forgalmas utcákban sétáljunk. Fotó: Getty Images

Válasszunk olyan időpontot, amikor lehetőleg kevesebb ember tartózkodik odakint. Ha az ablakunk az utcára néz, már bentről is meggyőződhetünk róla, hogy a környéken mennyire sok a járókelő. Hogyha pedig a sétánk során útba ejtenénk egy élelmiszerboltot, lessünk be oda is, hogy megtudjuk, mennyire van tele emberekkel. Ha nagy a tömeg, érdemes inkább egy későbbi időpontban visszatérni. Kerüljük továbbá az érintkezést az olyan tárgyakkal, amelyeket más emberek is gyakran használnak: inkább ne üljünk le a padokra, ne érintsük meg a korlátokat sem. A legjobb, ha a kezünket a zsebünkbe süllyesztjük, így azt is elkerülhetjük, hogy észrevétlenül a szánkhoz, az arcunkhoz nyúljunk - így fertőződhetünk ugyanis meg legkönnyebben.

A napsütés és a kellemes levegő testileg és lelkileg is felfrissít minket, érdemes ezért időnként tenni legalább egy rövidebb sétát - mondta Crystal Watson, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ vezető tudósa. Bár nem kell minden pillanatban attól rettegnünk, hogy valaki átlépi a képzeletben körénk húzott, két méterre lévő vonalat, a fenti tanácsokat mindenképpen javasolt megfogadni. Hogyha pedig nem érezzük jól magunkat, vagy úgy gondoljuk, hogy mi is megfertőződtünk, a legjobb, amit tehetünk, hogy néhány napig otthon maradunk és nem érintkezünk senkivel.

