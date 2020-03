A karantén így nem öli meg a párkapcsolatot

Bármennyire szeretjük ugyanis a másikat, a 24 órás együttlét okozhat problémákat, pláne egy olyan feszült helyzetben, mint amilyen a koronavírus-járvány. Dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta ezért döntött úgy, hogy egy egyedülálló kezdeményezéssel járul hozzá a zökkenőmentes mindennapok kialakításához.

"Párterápiára csak az erősek jutnak el"

Bár még mindig nem annyira elfogadott, mint hogy a gyomorfájdalmunkkal háziorvoshoz fordulunk, egyre többen kérik párterapeuta segítségét kapcsolatuk megmentése érdekében. Sőt: a szakember megelőző jelleggel is javasolja az üléseket, mert úgy gondolja, a jól működő szövetséget is jobbá lehet tenni. Dr. Mihalec Gábort arról is kérdeztük, mikor nem lehet segíteni egy kapcsolaton, mennyiben befolyásolja a közös munkát a gyerek, és mik a legnagyobb tévhitek a párterápiáról. Ide kattintva elolvashatja az interjút!