Így dolgozik otthonról a HáziPatika.com

A kormány egy sor szigorú intézkedést vezetett be a napokban annak reményében, hogy így lassítható a koronavírus terjedése. Elmarad minden tömegrendezvény, bezárnak az iskolák és a kávézók, vendéglátóhelyek is korlátozott ideig lehetnek nyitva. Ezek az intézkedések azonban mind hiábavalók, ha az emberek ennek ellenére is sűrűn érintkeznek egymással és továbbadják a vírust. Mi, a HáziPatika.com szerkesztősége percről percre követjük a járvánnyal kapcsolatos történéseket, és tisztában vagyunk vele, hogy minden embernek komoly feladata van a koronavírus elleni küzdelemben. És most leginkább azzal tehetünk a legtöbbet a járvány lassításásért, ha otthon maradunk. Most megmutatjuk, hogyan oldjuk meg az otthonról való munkavégzést, arra buzdítva, aki csak teheti, éljen a home office lehetőségével.

Önkéntes karantén

Mivel a munkánkat gond nélkül el tudjuk látni, már napokkal az országos szigorítások előtt, a múlt hét közepén eldöntöttünk, hogy határozatlan ideig önkéntes karanténba vonulunk. A szerkesztőséget így mindenki a saját otthonába helyezte át, és lehetőségei szerint felkészült rá, hogy napokig, vagy akár hetekig ne hagyja el azt (csak ha nagyon muszáj).

Gyerekkel otthonról dolgozni? Ez megérne egy külön cikket - üzeni Zsófi.

Bár a munka törvénykönyvében nincs speciális szabályozás járványhelyzet esetére, ilyenkor a közösség védelmében különösen indokolt lehet a home office tartóssá tétele, főleg az olyan munkakörökben, amelyek amúgy is elláthatók az otthonunkból. A munkahelyünkön, illetve az odavazető úton ugyanis rengeteg emberhez kerülünk közel, illetve olyan felületekkel érintkezhetünk, amelyekkel korábban a fertőzöttek is. A koronavírus pedig órákig - sőt friss tanulmányok szerint akár napokig is - képes megtapadni ezeken a felületeken, hogy aztán onnan új gazdatestben osztódhassanak tovább. Bár a tömegközlekedést elkerülhetjük, a boltba nekünk is le kell időnként szaladnunk - ha indokolatlanul nagy készleteket nem is vásároltunk fel, azért törekedtünk rá, hogy legalább néhány napra elegendő ételt vegyünk magunknak otthonra.

Béla és Hajni is az otthoni munka mellett döntött. Az arcukra van írva, mennyire örülnek.

Attila kihasználja, hogy van otthon terasz. És azt, hogy süt a nap.

Gréti nem szereti, ha munka közben zavarják.

Kitti már meg is barátkozott az otthoni munkavégzéssel.

Hogy az önkéntes izoláció miatti magányt is enyhítsük, a munkatársainkkal folyamatos kapcsolatban vagyunk és egymás munkáját segítve dolgozunk azon, hogy a lehető leggyorsabban beszámoljunk minden fontos történésről. Természetesen nem mindenki van egyedül otthon, egyesek - az iskolák és óvodák bezárása miatt - a gyermekeikkel, míg mások a háziállataikkal osztozkodnak az önkéntes karantén nehézségein és örömein.

Brigi és Gabi a házi kedvencek által nyújtott lelki támogatást élvezik.

Andinak egy cica, Erának gyerekek és kutyák egész hada segít az otthoni munkában.

Kira egy szobabicikliről dolgozik, szfinx macskájának felügyelete alatt.

Sanyi Zserbóval, a tengerimalaccal dolgozik.

Ági a konyhában jelölte ki az új irodáját.

A koronavírussal kapcsolatos hírek felfutásával egy időben elkezdtek szaporodni az álhírek, tévhitek is a témában. Mi a következő hetekben is gőzerővel dolgozunk majd azon, hogy csak a hiteles, megbízható forrásból származó információkat juttassuk el olvasóiknak.

A HáziPatika.com-on és a közösségi oldalunkon percről percre figyelemmel követheti a járvánnyal kapcsolatos legfrissebb tudnivalókat. Ha teheti, olvassa ön is otthonról ezeket a híreket, és kerülje az érintkezést a többiekkel - ezt a járványt csak közös erővel győzhetjük le!