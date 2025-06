Húsevő baktérium: roncsolóenzimmel rohaszt, 1-2 óra alatt eldől a beteg sorsa

A franciaországi Priscilla Dray abortuszra feküdt be a bordeaux-i Pellegrin Egyetemi Kórházba, ám a beavatkozás után egy hónappal fellépő komplikációk miatt a 36 éves, háromgyerekes anyának mind a négy végtagját amputálni kellett – számolt be a hátborzongató esetről a Mirror. A fiatal nő azonban – bár ez borzalmasan hangzik – még így is a szerencsésebbek közé tartozik, négyből hárman ugyanis belehalnak a húsevő baktérium-fertőzésbe.

A baktériumok vizsgálatára ebben az esetben nincs idő. Fotó: Getty Images

Roncsol és rohaszt, esélyünk sincs ellene

A húsevő baktérium-fertőzés következtében gyakorlatilag egy-két óra alatt egészen nagy területen elrohad az izom, ami a lágyrész vagy a végtag elvesztésével, amputálásával járhat. Az állapotot valamilyen Streptococcus törzs okozza, ami nevével ellentétben nem húst eszik, hanem kötőszövetet, lágyrészt és zsírszövetet roncsol, rohaszt. A Streptococcus baktérium seben keresztül juthat be a szervezetbe és gyakorlatilag bárhol össze lehet szedni.

Évente nagyjából félmillió ember életét követeli a húsevő baktérium világszerte, itthon pár tízen fertőződhetnek meg. Minél legyengültebb valakinek a szervezete, annál fogékonyabb a fertőzésre.

Ilyen tünetek utalnak a fertőzésre

Eleinte gyengeség, rossz közérzet, izomfájdalom, illetve hidegrázás és borzongás, később szeptikus állapot, vérnyomásesés, szapora vagy lassú pulzus léphet fel. A fertőzött terület piros, fájdalmas és duzzadt lesz, igen rövid idő alatt ellilul, bíborvörössé válik és növekedni kezd. Ezt követően elhal, elfeketedik, szétreped, megnyílik, majd genny folyik belőle.

Ha a tünetek megjelennek, azonnal mentőt kell hívni, mert még ha a betegséget fel is ismerik, akkor is időbe telik, mire az antibiotikum megállítja a folyamatot. A tenyésztéses vizsgálat eredményét általában meg se várják a kezelés elindításához, mert nincs rá idő. A pusztítás pillanatok alatt megtörténik, a betegek háromnegyede bele is hal a fertőzésbe.

Versenyfutás az idővel

A fertőzés ellen alkalmazott elsődleges készítmény a pinicillin, a folyamat gyorsasága miatt pedig ezt intravénásan juttatják közvetlenül az érintett területbe. Sajnos azonban az amputálásra, vagy legalábbis a szövetek kimetszésére általában még a gyors antibiotikumos kezelés mellett is szükség van. Ezt követően ortopédiai rehabilitációra, végtagpótlásra, plasztikai műtétre is szükség lehet. Legtöbb esetben azonban az érintettek nem jutnak el idáig: a betegek háromnegyede belehal a fertőzésbe. Ha az érintettnek nincs cukorbetegsége, daganata vagy vérképzőszervi-betegsége, nem alultáplált és nem idős, akkor jobbak az esélyei.