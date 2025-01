Furcsa tünetek antibiotikum szedése után? Mindent a penicillinallergiáról

Az allergia rengeteg embert érint, ráadásul sok mindenre lehetünk érzékenyek, például akár az antibiotikumként alkalmazott penicillinre is.

Lehet, hogy csak mellékhatás

Megtévesztő lehet, hogy az antibiotikumoknak is lehetnek olyan mellékhatásai, amik akár allergiára is utalhatnak. Ilyen például a hányinger vagy a hasmenés. De maga az alapbetegség is okozhat kiütéseket, amik pedig szintén utalhatnak akár allergiára is. Éppen emiatt sokan tévesen hiszik, hogy allergiásak a penicillinre, amely pedig számos jó antibiotikumban megtalálható gyakori fertőzések kezelésére. Ha pedig valakit allergiásnak minősítenek, másodlagos antibiotikumokat kap, amelyek sok esetben kevésbé hatékonyak.

Gyakori, hogy alacsony a valódi penicillinallergia kockázata, az érintettek pedig sokszor egy alapos vizsgálat után biztonságosan szedhetik a penicillint. Ezért lenne fontos, hogy az allergia kiderítéséhez minden érintett végeztesse el a megfelelő vizsgálatokat, hiszen míg az enyhe vagy közepes fokú allergiás reakciók általában antihisztaminokkal kezelhetők, a súlyosabb tünetek akár életveszélyesek is lehetnek.

Aggasztó tünetek

- bőrkiütés

- köhögés

- sípoló vagy nehézlégzés

Ha antibiotikum szedése után ezeket tapasztalod, mindenképp végeztess allergiatesztet!

És amik miatt nem kell aggódnod

- hányinger

- puffadás

- emésztési zavar

- hasmenés