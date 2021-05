Hosszú-COVID: ezek a tünetek a legkitartóbbak

A kezdetben csak légzőszervi megbetegedésnek hitt koronavírus-fertőzésről hamar kiderült, hogy még a tüdőgyulladásnál is nagyobb károkat képes okozni a szervezetben. Több létfontosságú szervet és szervrendszert is megtámadhat a fertőzés, köztük az agyat és az idegrendszert is, ahova a kutatások szerint a szaglóhártya idegsejtjein keresztül képes beférkőzni. Ezért is számít különlegesnek a COVID-19 egyik vezető tünete, az íz- és szaglásérzékelés elvesztése, illetve zavara, mert az az egyéb vírusfertőzésekkel ellentétben nem az orrdugulás, hanem az idegrendszeri érintettség miatt jelentkezik - és maradhat fenn hosszú hetekig, akár hónapokig is, miközben az egykori fertőzött már gyógyultnak minősíthető. Pontosan ezt és a SARS-CoV-2 vírus okozta egyéb, hosszú távon is fennálló idegrendszeri panaszokat vizsgálta egy friss kutatás, melyről a News Medical portál számolt be.

Azalvászavarokvezetik a hosszú-COVID leggyakoribb tüneteinek listáját. Fotó: Getty Images

A jelenleg független szakértői felülvizsgálatra váró tanulmány az úgynevezett hosszú-COVID-hoz társuló neuropszichiátriai problémákat vizsgálta, amelyekről a leggyakrabban számolnak be az érintettek. Ezek közül az első helyen az alvászavarok állnak - minden negyedik fertőzött számolt be különféle alvászavarokról és az ezekhez társuló fáradtságról, minden ötödik panaszkodott agyködre és szorongásra, további 15 százaléknál pedig poszttraumás stressz szindróma (PTSD) alakult ki.

"Szeretnék újra a gyerekeimmel játszani" h i r d e t é s Mind többen tapasztalják meg az úgynevezett hosszú COVID-ot, azaz a koronavírus-fertőzésből való felgyógyulás után 4, de akár 12 héttel később jelentkező, igen változatos tüneteket felvonultató, egyénenként eltérő állapotot. Dr. Zaz Hassan gyermekgyógyász történetén keresztül megismerhetjük, miként is élik meg az érintettek ezt az állapotot. Kattintson!

A nemzetközi kutatócsoport a témában korábban készült 51 tanulmány metaanalízisét végezte el, így összesen 18917 olyan igazolt koronavírus-fertőzöttől származó adatokat vetettek össze, akiknél a megfertőződést követő 77 napon túl is kimutathatók voltak a kór okozta neurológiai szövődmények. Az alanyok nagy része Kínából, Olaszországból, az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból származott, az átlagéletkoruk 50,9 év volt és 33,2 százalék volt köztük a férfiak aránya.

Szagvesztéstől az alvászavarokig

A hosszú-COVID-ban szenvedő betegek között a leggyakoribb neuropszichiátriai tünet az alvásprobléma volt (27,4 százalék), ezt követte a fáradtság (24,4 százalék), a kognitív zavarok (20,2 százalék), a szorongás (19,1 százalék) és a poszttraumás stressz (15,7 százalék). A szűkebb értelemben vett neurológiai panaszok tekintetében a szaglás- és ízérzékelés zavara mellett a páciensek elsősorban fejfájásról és szédülésről számoltak be. Érdekesség, hogy a tünetek attól függetlenül jelentkeztek a fertőzötteknél, hogy milyen súlyosságú volt náluk a COVID-19, illetve szükségük volt-e kórházi kezelésre a felépüléshez. (Az egyetlen kivétel ez alól a szorongás volt, amely gyakrabban jelentkezett azoknál a betegeknél, akik intenzív terápiás ellátásban részesültek afertőzésmiatt.)

"A vizsgált tünetek előfordulása stabilnak mondható a gyógyulás utáni első hat hónapban, a minták között nem találtunk különbséget e tekintetben a súlyos és kevésbé súlyos állapotban lévő betegek között" - összegezték a szakértők, akik azt is hozzátették, a jövőben kontrollált kísérletekre is szükség lehet ahhoz, hogy pontosan elkülönítsék a koronavírus okozta COVID-19, valamint az egyéb vírusfertőzések nyomán jelentkező neuropszichiátriai tüneteket. Továbbá a megfelelő rehabilitáció érdekében azt is szükséges feltárni, hogy a hosszú COVID okozta szorongás és PTSD kezelésére alkalmasak-e a hagyományos pszichológiai terápiák.

