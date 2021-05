Koronavírus: ezért kulcsfontosságú a második oltás

Egy nagy létszámú vizsgálat szerint a Pfizer- és az AstraZeneca-vakcina ritkábban okoz mellékhatásokat, mint ahogy azt a klinikai kísérletek eredményei sugallták. Részletek itt.

Az emberek már egy oltás után is védettnek érezhetik magukat, de ez csak illúzió - hívta fel a figyelmet dr. William Schaffner infektológus a healthline.com-nak nyilatkozva. "Az első oltás indítja be a szivattyút, de a második hozza fel a vizet" - világított rá a szakember. Kollégája, dr. John Zaia úgy foglalt állást, hogy azért is nagyon lényeges mindkét oltást beadatni, mert a vírus és változatai nagyobb eséllyel fertőzőképesek maradhatnak azok szervezetében, akiknél nem alakult teljes védettség.

A megfelelő védettség kialakulásához a teljes oltássorozatot fel kell venni COVID-19 ellen.

Egy tanulmányra hivatkozva kiemelte azt is, hogy azoknál, akik mindkét oltást megkapták, a koronavírus-fertőzés miatti elhalálozás "majdnem biztosan elkerülhetőnek látszik", szemben azokkal, akik csak egy oltást vettek fel. A tanulmány szerzői szerint a teljes oltássorozat felvétele 98 százalékos hatékonyságú védelmet nyújt, míg egyetlen oltás esetén ez az arány mindössze 64 százalék.

Miért nem veszik fel sokan a második oltást?

Dr. Schaffner szerint számos oka lehet, ha valaki megelégszik egyetlen dózis vakcinával. Vannak, akik tévesen úgy hiszik, hogy már egy oltás is hatékony védelmet nyújt, míg mások attól tartanak, hogy a második alkalom után erősebb mellékhatásokra számíthatnak. Megint mások pedig egyszerűen csak nehezen tudnák beiktatni az újabb oltási időpontot a teendőik közé. A szakemberek viszont mindenkit arra kérnek, hogy a második oltást is vegyék fel a megadott időpontban - ha ez nem lehetséges, vagy bármilyen okból nincs második időpontjuk, akkor haladéktalanul beszéljenek a háziorvosukkal.

Meddig kell beadni a második dózist?

A Pfizer- és a Moderna-vakcina második oltását az elsőtől számított hat héten belül kell beadni. Arra vonatkozóan egyelőre nincsenek adatok, hogy mennyire hatékony a második dózis, ha a hathetes időtartam után adják be.