Fáradtság, ízületi fájdalom, bőrpír? Lehet, hogy Lyme-kór!

Milyen betegség a Lyme-kór?

A Lyme-kór, kullancs által terjesztett bakteriális fertőzés. A kullancscsípés helyén a szervezet Borrelia burgdorferi baktériummal fertőződik meg, majd 3-32 napon belül, kiterjedő, kerek vagy ovális vörös bőrelváltozást (kokárda-szerű piros folt), úgynevezett erythema migrans-t és ezzel járó influenzaszerű tüneteket okoz.

A korai tünetek közé tartozik a fájdalom, hidegrázás, láz, izzadás, fáradtság, rossz közérzet, fejfájás, nyakmerevség, izomfájdalom, ízületi fájdalom, duzzadt nyirokcsomók és torokfájás.

Ha nem kezelik, a Lyme-kór fertőzése elterjedhet a véráramon keresztül, és fertőzést okozhat az agyban és az agyat körülvevő membránokban (meningo-encephalitis), valamint a szívben vagy annak környékén (endocarditis, myocarditis vagy pericarditis). Hazánkban a két legfontosabb emberi betegség a kullancs által terjesztett vírusos agyhártya/agyvelőgyulladás (meningoencephalitis) és a Lyme-kór. A betegség továbbá ízületi gyulladást, és fájdalmat valamint hosszú távú neurológiai tüneteket okozhat, ezért a korai diagnózis hiányában sokszor nehéz megtalálni a pontos kiváltó okot.

Hogyan terjed a Lyme-kór?

A Lyme-kór bizonyos típusú kullancsok csípését követően terjed, ha azok Borrelia baktériumokkal fertőződtek meg. Csak néhány kullancsfaj képes megfertőzni a Borrelia burgdorferi baktériummal, és csak ezek a fertőzött kullancsok képesek továbbadni a fertőzést az emberre.

A kullancsfélék családjába világszerte mintegy 700 ismert fajt sorolnak. Viszonylag nagytermetű (1-6 mm) ízeltlábúak, amelyek elsősorban madarak és emlősök, kisebb arányban hüllők vérszívói. Hazánkban mintegy kéttucat fajuk honos, amelyek közül humán szempontból legfontosabb a közönséges kullancs (Ixodes ricinus).

A közönséges kullancs városi környezetben is előfordul, különösen az összefüggő növényzettel borított kisebb-nagyobb területeken, így parkokban és családi házak kertjeiben. Fotó: Getty Images

A közönséges kullancs hazánkban is gyakori. Legnagyobb számban, az erdőkben (pl. gazdag aljnövényzetű gyertyános-tölgyesekben), valamint egyéb, bokros-fás, sűrű aljnövényzetű területeken fordul elő. Itt a legkisebb a hő- és páratartalom-ingadozás (amely a kiszáradásra rendkívül érzékeny kullancs szempontjából kulcsfontosságú), valamint a legtöbb potenciális gazdaállat (különféle erdei emlősök, madarak) is itt található. Azonban városi környezetben is előfordul, különösen az összefüggő növényzettel borított kisebb-nagyobb területeken, így parkokban és családi házak kertjeiben, a magas fűvel benőtt, elhanyagolt területeken és a települések határában. A kertekbe a háziállatok, elsősorban a kutyák (macskák), különböző madarak és vadon élő kisemlősök révén kerül be. Elsősorban április, május, június, és szeptember hónapjaiban aktív.

Hogyan diagnosztizálható a Lyme-kór?

A betegség korai szakaszában két feltétel, a típusos megjelenési forma (jellemző bőrtünet, melyet esetenként influenzaszerű tünetek kísérhetnek) és a kullancscsípés vagy annak lehetősége alapján általában nagy biztonsággal diagnosztizálható. Az időben megkezdett kezelés elsődleges fontosságú, ilyenkor laboratóriumi vizsgálatra a legtöbb esetben nincs szükség.

A késői megjelenési formák esetében a diagnózis felállítása nehezebb, ilyenkor az orvos vérmintából ellenanyag-kimutatást (esetleg más vizsgálatotokkal kiegészítve) végeztet.

Bármilyen fertőző betegség diagnosztizálásához a klinikai tapasztalat és az orvos értékelése, valamint a laboratóriumi vizsgálatok és korlátaik megértése szükséges, ugyanis a Lyme-kór diagnosztizálására szolgáló tesztek technikailag összetettek és speciális szakértelmet igényelnek.

Hogyan lehet megelőzni a kullancscsípéseket?

Néhány egyszerű intézkedés a kullancscsípés kockázatának csökkentésére: