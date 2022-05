Aggodalomra ad okot Kína járványügyi stratégiája

Ugyan Sanghajban az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a napi esetszám - szerdán 1487 új fertőzöttről számoltak be -, az április eleje óta vesztegzár alatt álló nagyvárosban újabb szigorításokat alkalmaztak. Keddtől a teljes metróközlekedést felfüggesztették, és a város több kerületében ismételten arra szólították fel a lakókat, hogy ne hagyják el otthonukat, és kiszállítást is csak a legszükségesebb esetben fogadhatnak. Sanghaj lakóinak jelentős részére egyébként is kijárási tilalom vonatkozik, így a szigorítás csak azokat érinti, akik számára az utóbbi hetek során engedélyezték otthonuk elhagyását - jellemzően bevásárlási vagy orvosi ellátás céljából.

Kínában folyamatosan tesztelik a lakosságot. fotó: getty Images

Pekingben kedden 24 új fertőzöttet azonosítottak, de az alacsony esetszám ellenére a kínai főváros több kerületében továbbra is naponta tesztelik a lakosságot, és otthoni munkavégzést, valamint online oktatást rendeltek el. A városban a járvány első, 2020-as megjelenéséhez hasonló hangulat uralkodik: a szolgáltatóhelyek - mozik, edzőtermek, szórakozóhelyek, de még a parkok is - zárva tartanak, az éttermek csak kiszállításra vehetnek fel rendelést, a maszkviselés az utcán is kötelező, a tömegközlekedés még fel nem függesztett járataira 48 órán belül készült, negatív teszteredménnyel engedik felszállni az utasokat.

Meddig tartható ez a stratégia?

Kínának a jelenleg alkalmazott, "zéró-COVID" néven emlegetett, szigorú járványügyi stratégia elhagyása esetén mintegy 1,55 millió halálesettel kellene számolnia a május és július közötti időszakban a sanghaji Fudan Egyetem kutatóinak - Nature Medicine című szaklapban - publikált tanulmánya szerint. A szakértők által létrehozott modell az intézkedések hiányában 112 millió COVID-19 okozta megbetegedést, köztük 2,7 millió intenzív ellátásra szoruló beteget jelzett előre ezen időszakra.

A kutatók a lakosság átoltottságának javítása mellett az omikron variánssal szemben hatásosabbnak értékelt, nyugati gyártású védőoltások alkalmazását javasolták a szigorú intézkedések szükségességének kiküszöbölésére. Kína szárazföldi részén különösen az idős korosztály átoltottsága alacsony, miközben a vírus erre a korosztályra a legveszélyesebb. A hivatalos adatok szerint május 5-ig a 60 év feletti kínaiaknak mindössze 61,5 százaléka vette fel koronavírus elleni vakcina harmadik dózisát.

Hszi Csin-ping kínai elnök közben az ország legfelső döntéshozó testületének múlt csütörtöki ülésén ismételten a zéró-COVID-stratégia fontosságát hangsúlyozta.

A szigorú intézkedések azonban súlyos hatással vannak a kínai gazdaságra és társadalomra. Hszü Csien-kuo, a Peking Egyetem közgazdasággal foglalkozó docense szerint a jelenlegi járványhullám okozta gazdasági kár több mint tízszerese annak, amelyet a járvány első, a közép-kínai Vuhanban megjelent hulláma idézett elő 2020-ban. A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap a szakértőt idézve arról írt, hogy az idén a kínai szárazföldön alkalmazott, gazdaságbénító járványügyi intézkedések már mintegy 160 millió embert érintettek, és csaknem 18 ezer milliárd jüanba (2,68 milliárd dollárba) kerültek. Két évvel ezelőtt a vuhani járványkitörés ezzel szemben 13 millió ember életére volt hatással és 1,7 ezer milliárd jüan gazdasági kárt okozott. Hszü mindezek fényében kétségesnek tartja, hogy Kína idén képes lesz megvalósítani az 5,5 százalékos gazdasági növekedési célt, és még azt sem tartja kizártnak, hogy a gazdaság növekedése alulmarad a 2020-ban elért, 2,3 százalékhoz képest.

A WHO-főigazgatója is kongatja a vészharangot

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint tekintettel mindarra, amit a koronavírusról tudunk, fenntarthatatlan a kínai járványügyi stratégia.

Szerda reggel a kínai közösségi platformokon a WHO főigazgatójának állásfoglalásáról szóló videót számos, a járványügyi intézkedésekkel elégedetlen kínai internetező osztotta meg, ám a cenzorok perceken belül elérhetetlenné tették a tartalmat.

Kína "zéró-COVID" néven ismert járványkezelési stratégiájának célja, hogy a napi új fertőzések számát minél gyorsabban nullára csökkentse. Ennek érdekében akár egyetlen eset regisztrálása után is emberek tömegeit kötelezhetik karanténra, amennyiben például a fertőzött személlyel egyazon lakónegyedben laknak, vagy kapcsolatba kerültek a vírushordozóval.