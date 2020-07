Vizsgálatok, amelyeket nem hagyhatnak ki a férfiak

Az orvosok szerint az alábbi vizsgálatokat érdemes lenne évente elvégeztetnie minden férfinak.

Háziorvosi szűrés

A legtöbben talán nem is emlékeznek, mikor keresték fel utoljára a háziorvosukat. Pedig egy ilyen látogatás több okból is fontos lehet. Ilyenkor ugyanis az orvos megméri többek között a testsúlyt, a koleszterinszintet, a vércukorszintet és a vérnyomást, ezek az adatok pedig nagyon fontosak az elhízás, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a diabétesz diagnosztizálásához. A betegségek időben történő felismerése és kezelése meghosszabbíthatja az életünket, de akár életet is menthet - megakadályozva egy szívroham vagy stroke kialakulását.

Anyajegyszűrés

Még ha nincs is panasz az anyajegyekkel kapcsolatban, akkor is ajánlott évente legalább egy anyajegyszűrést elvégeztetni. Emellett érdemes havonta néhány percet szánni az önellenőrzésre is. Ha pedig egy anyajegy színe, alakja, mérete vagy körvonala megváltozik, érdemes mielőbb felkeresni egy bőrgyógyászt.

Számos betegség korai diagnosztizálását teszi lehetővé az évenkénti szűrés. Fotó: 123rf

Szemvizsgálat

Szemészhez is viszonylag ritkán fordulnak olyan férfiak, akik úgy érzik, alapvetően minden rendben van a látásukkal. Márpedig az évente - vagy legfeljebb kétévente - esedékes látásvizsgálat azért is fontos, mert olyan betegségek korai jelei is észlelhetők, mint a glaukóma, a cukorbetegség vagy magas vérnyomás.

Vizsgálatok, amelyeket mindenki halogatna

45 éves kor felett érdemes évente részt venni egy gasztroenterológiai vizsgálaton is, valamint elvégeztetni egy vastagbélrák-szűrést. A legismertebb vizsgálat a kolonoszkópia, de már más fájdalommentes, ugyanakkor hatékony szűrővizsgálatok is rendelkezésre állnak, mint például a széklet tesztek. A másik vizsgálat, amelyre sokan nehezen szánják rá magukat, az a fogorvosnál tett látogatás. Pedig évente egyszer mindenkinek érdemes lenne egy általános ellenőrzést beiktatnia. Erre nemcsak fogaink egészsége miatt van szükség, hanem azért is, mert szervezetünkben minden mindennel összefügg. Így szánk és fogaink állapota, sőt, akár a leheletünk is utalhat egy komolyabb betegségre. Egyes orvosok azonban évente minimum 2 fogorvosi vizsgálatot javasolnak.

