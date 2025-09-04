Így segít a kék pirula a merevedési zavarokon – Mutatjuk, hogyan kell alkalmazni a szildenafilt

Egy közelmúltbeli felmérés szerint Magyarországon a 40 és 59 év közötti férfiak több mint 40 százaléka küzd alkalmanként, 5 százalékuk pedig rendszeresen jelentkező merevedési zavarral, avagy erektilis diszfunkcióval. A kifejezés egyaránt magában foglalja azt, ha megfelelő nemi vágy ellenére sem alakul ki elégséges hímvesszőmerevség, illetve azt, ha a merevedés létrejön ugyan, de annak mértéke vagy időtartama csökkent. Ilyen esetekben jelenthetnek megoldást az 5-ös típusú foszfodiészteráz- vagy PDE5-gátló gyógyszerek, köztük például az 1998-ban elsőként bevezetett és azóta is világszerte alkalmazott szildenafil.

A szildenafil és a PDE5-gátlók fontos szerepet töltenek be napjainkban a férfi potenciagondok kezelésében. Fotó: Getty Images

Hogyan hat a szildenafil?

Az 5-ös típusú foszfodiészteráz egy enzim, amely a többi között a tüdő és a pénisz véráramlásának szabályozásában játszik fontos szerepet. A szildenafil és a hasonló hatásmechanizmusú potencianövelő gyógyszerek ezen enzim hatását gátolva növelik a hímvesszőn belül a barlangos testekbe áramló vér mennyiségét, így elősegítik a merevedést és annak fenntartását. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy szexuális izgalom hiányában a gyógyszert bevéve sem alakul ki erekció. Magyarán a gyógyszer csupán a természetes szexuális funkciót támogatja.

A szildenafil a bevételt követő 30-60 percen belül fejti ki hatását, azaz a szexuális együttléteket megelőzően egy órával javasolt bevenni. Érdemes éhgyomorra alkalmazni a szert, máskülönben elképzelhető, hogy a hatása késleltetve jelentkezik. Ezenkívül lényeges, hogy bár az egyidejű alkoholfogyasztás alapvetően nem ellenjavallt, azaz italozás mellett is alkalmazható a szildenafil, de maga az alkohol szintén gátolhatja a hímvessző merevedését, ezáltal alááshatja a gyógyszer hatékonyságát.

A PDE5-gátlók kockázatai

Fontos, hogy a szildenafil és a PDE5-gátlók kapcsán vényköteles gyógyszerekről van szó, amelyek nem is alkalmazhatók mindenkinél. Például nitrátkészítményekkel együtt alkalmazva – amelyeket gyakran írnak fel angina pektorisz enyhítésére – veszélyes vérnyomásesés léphet fel. Ami a mellékhatásokat illeti, a szildenafil használata mellett a leggyakrabban jelentkező panasz a fejfájás, de szinten gyakori a hányinger, arcpír, hőhullámok, emésztési zavarok, látásproblémák, orrdugulás és szédülés. Ritkábban felléphet allergiás reakció és mellkasi fájdalom is, továbbá ritkán a merevedés tartóssá, fájdalmassá válhat. Ha az erekció négy óránál hosszabb ideig tart, azonnal orvosi segítséget kell kérni!

A gyógyszercsoporton belül többféle hatóanyag is elérhető, így a szildenafil mellett a tadalafil, az avanafil és a vardenafil; mind más-más hatás- és mellékhatásprofillal. Sőt, léteznek más típusú készítmények is a merevedési problémák kezelésére, köztük akár helyileg ható kenőcsök, illetve szükség esetén – a gyógyszeres kezelés hatástalansága miatt – injekciós készítmény alkalmazása lehet javasolt. A megfelelő gyógyszer és annak dózisa megválasztása mindenképpen szakorvosi kompetencia.

Ezenkívül nagyon fontos szempont, hogy a merevedési zavarok hátterében számos kiváltó ok meghúzódhat, köztük akár súlyos szív- és érrendszeri betegségek. Első lépésként ezeket kell tisztázni a megfelelő vizsgálatok révén. „Ha egy férfinak egészségügyi problémája van, akkor orvoshoz kell fordulni. Az emberek legnagyobb része nem azért fordul orvoshoz, mert szeret orvoshoz járni, hanem mert az orvosi vizsgálat és a tapasztalat alapján meghozott terápiás döntés az, ami ténylegesen segít. A merevedési zavar esetén is ugyanez a helyzet. Nem azt mondom, hogy egyetlen szexuális kudarc máris orvosi vizsgálatot igényel, de ha a merevedési zavar tartósan fennáll, akkor azt ki kell vizsgálni” – fogalmazott lapunknak egy korábbi interjúban dr. Szűcs Miklós andrológus-urológus szakorvos, a Magyar Férfiegészség-Tudományi Társaság elnöke.

