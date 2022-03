Rejtélyes betegség állhat a fájdalmas vizeletürítés hátterében

Az alhas, medence és lágyék környékén jelentkező, visszatérőfájdalomhátterében számos ok állhat. Kiválthatják egyebek között ideggyógyászati, mozgásszervi problémák, például csípőízületi fájdalom vagy porckorongsérv. Férfiaknál a tünet prosztataproblémára is utalhat, de előfordulhat az is, hogy valamilyen daganatos megbetegedés áll a háttérben. Ezen kórképek egy részére léteznek hatékony terápiák, ám sok esetben a kezelés célja jobb híján csupán a tünetek enyhítése lehet. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a fájdalom tényleges okát még hosszú, átfogó orvosi kivizsgálást követően sem sikerül felderíteni. Ebben az esetben krónikus kismedencei fájdalom szindrómáról beszélhetünk, melynek kezelését jelentősen megnehezíti, hogy még mindig keveset tudunk erről a betegségről.

Vesefunkció-csökkenéshez, valamint fertőzött vizelet kialakulásához, kőképződéshez is vezethet, ha a férfiak nem fordulnak orvoshoz prosztatamegnagyobbodással. Mutatjuk, milyen tünetek figyelmeztethetnek a problémára, és milyen vizsgálatok szükségesek a diagnosztizáláshoz.

Megmagyarázhatatlan fájdalom vizeletürítéskor

Habár a hátterében sem szervi elváltozást, sem pedig gyulladást vagy fertőzést nem igazán lehet azonosítani, mindez nem jelenti azt, hogy a szindróma veszélytelen lenne. Az ismételten visszatérő steril gyulladások miatt a prosztata hegesedhet, ami a férfiaknál potenciazavart okozhat, így a betegség akár a szexuális életet is ellehetetlenítheti. A medencetájékon érzett fájdalom sok esetben vizelési nehézségeket is okoz: sürgető vizelési inger jelentkezhet, hólyagtelődéskor pedig felerősödhet a szúró alhasi fájdalom. A vizeletürítés nehézkes lehet, akadozhat, és a mosdó meglátogatása után szinte azonnal újra kialakulhat vizelési inger.

A betegség miatt a mosdólátogatást kellemetlenségek sora kísérheti.

Fotó: Getty Images

A férfiaknál a herék, a combok és a gáttájék irányába is kisugározhat a fájdalom, amely intenzitásában ugyan változó lehet, ellenben visszatérő problémát jelenthet. A szindróma a betegek életminőségét is jelentősen lerontja, a végtelennek tűnő orvosi vizitek és sikertelen kezelések miatt pedig a páciensek általában egyre frusztráltabbak lesznek, ami nemcsak lelkileg megterhelő a számukra, hanem a tüneteiket is tovább erősítheti. Emiatt az érintett férfiak még a bizonyítottan hatékony terápiáktól is elfordulhatnak, de az is előfordul, hogy hatástalan, sőt sok esetben akár veszélyes készítményeket kezdenek el használni.

A szindróma leggyakrabban a 25 és 55 év közötti férfiaknál jelentkezik. A diagnózist rendszerint számos hosszadalmas szakorvosi vizsgálat előzi meg, hiszen az orvosok megpróbálnak minden szóba jöhető betegséget kizárni. Nagyon hasonló tüneteket produkál például a felfázás néven is ismert hólyaghurut, de a húgycső vagy a prosztata gyulladása, de ugyanúgy akár a prosztata-megnagyobbodás is eredményezhet vizeletürítési nehézségeket.

Helyileg enyhíthetők a fájdalmak

Mivel a betegség okai nem egyértelműek, így a kezelés elsősorban a tünetek enyhítését célozza. Az orvos fájdalomcsillapítókat és gyulladáscsökkentőket írhat fel, illetve a patikák polcain vény nélkül is elérhetőek olyan gyógynövényalapú készítmények, amelyek a vizelési panaszokat és a medencetáji fájdalmakat egyaránt enyhíthetik. A tüneteket sok esetben a hólyag környékén lévő izmok krónikus feszülése váltja ki, így ennek a görcsnek az enyhítése rendszerint a panaszokra is jó hatással van. Tabletta és végbélkúp formájában is elérhetőek további gyógyszerek, utóbbiak a fájdalom forrásának közelében, helyileg mérsékelhetik a tüneteket.