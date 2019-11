Merevedési zavar: ez a megoldás

A probléma kezelési lehetőségeit dr. Rákász István, az Urológiai Központ szakorvosa foglalta össze.

Gyakori probléma

Az esetek döntő többségében amerevedési zavarolyan férfiaknál fordul elő, akik korábban képesek voltak erekciót fenntartani. Ezt hívjuk másodlagos erektilis diszfunkiónak. Az elsődleges típus esetén az érintett férfi sosem volt képes az erekcióra, ez azonban igen ritka.

Fontos tudni, hogy megfelelő kezeléssel a merevedési zavar tünetei csökkenthetők vagy akár meg is szüntethetők. A legtöbb esetben ugyanis a probléma átmeneti és visszafordítható. Gyakran már a gyógyszeres kezelés is megoldást jelent, egyes esetekben azonban műtétre is szükség lehet. A megfelelő terápiás módszereket mindig személyre szabottan kell megválasztani, figyelembe véve a páciens adottságait és igényeit. Ha például valakinél nem válnak be a tradicionális eljárások, szóba jöhet a péniszpumpa is.

A merevedési zavar kellemetlen, de kezelhető. Fotó: iStock

A kezelés három kategóriája

Rövid távú kezelés: az olyan jellegű segítséget nevezhetjük rövid távúnak, amely adott esetben segít az erekció fenntartásában, de nem oldja meg a kiinduló problémát. Ez megoldás lehet olyan állapotoknál, mint például a cukorbetegség vagy az érszűkület.

A kiinduló ok kezelése: amikor a merevedési zavar csak egy alapbetegség tünete, akkor elsősorban az alapbetegséget kell gyógyítani. A beszűkült artériákat például gyógyszeresen és életmódváltással is lehet kezelni, az így visszaállított szív- és érrendszeri egészség pedig az erektilis diszfunkció megszűnését is eredményezheti.

Pszichológiai kezelés: mivel a merevedési zavarnak sokszor pszichés oka van, így a pszichológus bevonása is sokat javíthat a helyzeten. A leggyakoribb lelki okok közé tartozik például a kezeletlen stressz, az alacsony önértékelés és a boldogtalan párkapcsolat.

Mi segíthet még?

A merevedési zavar leggyakoribb okairól itt olvashat!

Életmódbeli változtatások: a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentése, a súlyfelesleg leadása és a rendszeres mozgás mindenképpen jó hatásúak lehetnek - különösen akkor, ha diabétesz vagy szívbetegség áll a probléma hátterében.

Medencefenéki gyakorlatok: a medencefenék izmai segítenek a férfiaknak a vizelésnél és az ejakulációnál. Megerősítésük tehát hozzájárulhat az erektilis funkció megfelelő működéséhez - egyes kutatások szerint még a cukorbetegeknél is.

Gyógynövények és alternatív terápiák: egy 2018-as tanulmány szerint a ginzeng, a fenyőkivonat és a maca is jó szolgálatot tesz az erekciós zavarok kezelésénél. Enyhébb esetekben beválhat az orvosi akupunktúra is. Ha azonban tartós, visszatérő problémáról van szó ,vagy alapbetegség tüneteként jelentkezik a merevedési zavar, mindenképpen szükséges az urológiai kivizsgálás.

Gyógyszerváltás: bizonyos gyógyszerek - például vérnyomáscsökkentők és koleszterincsökkentők - ronthatnak az panaszon, ezért a probléma kivizsgáltatásakor fontos, hogy a szedett gyógyszerekről is beszámoljunk. Előfordulhat ugyanis, hogy a gyógyszerváltás is hamar megoldást hozhat.

Amennyiben a merevedési zavar nem csupán egyszeri alkalommal jelentkezik, az ettől érzett stressz a későbbiekben tovább ronthat az állapoton. Ebbe az ördögi körbe azonban nem szabad beletörődni, hanem érdemes minél előbb kivizsgáltatni a problémát. A szakszerű és akár több irányú kezelés ugyanis rendezheti a helyzetet.