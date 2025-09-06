10 rossz szokás, amely terméketlenné teheti a férfiakat

A férfiak átlagos spermiumszáma több mint 50 százalékkal csökkent az elmúlt negyven évben. A pontos okok ismeretlenek, de a környezeti ártalmak, a mozgásszegény életmód és a táplálkozás is valószínűleg mind szerepet játszhatnak ebben. A negatív trend – mint ahogy arról a The Guardian cikke is beszámol – a világ gyakorlatilag minden pontján megfigyelhető. A Today's Parent magazin összesítése alapján olyan életmódbeli tényezők is negatívan befolyásolhatják a spermiumok számát, amelyekre a legtöbben talán nem is gondolnának.

Szokások, amelyek csökkentik a spermiumszámot

Nem is gondolnánk, mennyi minden szerepet játszhat a spermiumok egészségében. Alábbi galériánkban összefoglaljuk, mire figyelj, ha gyermeket tervezel.

