Depresszió: más tünetek jelentkezhetnek férfiaknál – A legtöbben félnek segítséget kérni

Polgári Lilla
A depresszió gyakran észrevétlen marad a férfiaknál, aminek több oka is van. Kezeletlenül a mentális zavarnak végzetes szövődményei lehetnek.

Klinikai értelemben a major depresszió egy olyan mentális zavar, amely a többi között lehangoltsággal, az érdeklődés és a motiváció hiányával, alvászavarokkal, erőtlenséggel, a kognitív képességek csökkenésével jár. A betegeknek gyakran vannak öngyilkossági gondolataik is.

Bár statisztikák szerint a depresszió kétszer olyan gyakran érinti a nőket, mint a férfiakat, a valós számok ettől eltérőek lehetnek. A nők ugyanis gyakrabban kérnek segítséget az állapotuk miatt, míg a férfiak hajlamosabbak stigmaként kezelni a problémát, és ezért nem fordulnak szakemberhez.

A depresszió tünetei férfiaknál

Általában mindkét nemnél megfigyelhetők az alábbi panaszok:

  • szomorúság, reménytelenség, üresség érzése
  • fáradtság
  • kevés vagy túl sok alvás
  • a korábban kedvelt tevékenységekben már nem lel örömöt
Szomorú férfi a fejét fogja egy besötétített szobában.
Nem ugyanúgy élik meg a nemek a depressziót. Fotó: Getty Images

Egyes tünetek viszont inkább a férfiakra jellemzőek:

  • nehezen jönnek ki másokkal, főleg a párjukkal vagy más családtagokkal,
  • a munkába vagy a testmozgásba menekülnek
  • fejfájás, emésztőrendszeri problémák 
  • fizikai fájdalom
  • alkohol- vagy kábítószer-használat
  • irányításra törekvés, erőszakos vagy bántalmazó viselkedés
  • ingerlékenység vagy düh, amikor elveszítik a kontrollt 
  • kockázatos szokások, mint például felelőtlen autóvezetés

Az egyelőre nem világos, miért léteznek ezek a különbségek a nemek között, de összefügghet az agy kémiájával, a hormonokkal és az élettapasztalatokkal is. Az eltérő elvárások is felsejlhetnek mögötte: a férfiakat általában nem bátorítják érzelmeik kifejezésére, helyette a siker, a hatalom, és a versengés preferálása az elvárt – hívja fel a figyelmet a Mayo Clinic.

Fontos, hogy a fenti tünetek más mentális, illetve egyéb egészségi problémára is utalhatnak, ezért mindenképpen orvoshoz kell fordulni velük!

Gyakran elmarad a diagnózis

A férfiak depressziója sokszor észrevétlen marad, ennek több oka is lehet.

  • Sokan úgy gondolják, hogy a depresszió szomorúsággal és érzelmességgel jár. Több férfinál viszont nem ez a helyzet, hanem emésztőrendszeri problémákkal, fáradtsággal, fejfájással, ingerlékenységgel jár a betegség. Izolálva érezhetik magukat, és igyekeznek elterelni a figyelmüket az érzéseikről vagy a kapcsolataikról
  • A tüneteiknek gyakran nem tulajdonítanak jelentőséget. Nem tudják, milyen módon vannak rájuk hatással, vagy csak nem akarják sem maguk, sem mások előtt beismerni, hogy depresszióval küzdenek. De a panaszok elrejtése, ignorálása, vagy egészségtelen módszerekhez nyúlni az elrejtésükért csak rosszabbá teszi őket. 
  • Gyakran nem akarnak beszélni a depresszióra utaló tüneteikről a családtagjaiknak, a barátaiknak, vagy orvosnak sem. Úgy gondolhatják, nem "férfias" beszélni az érzelmekről, ezért megpróbálják elrejteni őket
  • Sokan nem akarják elfogadni a diagnózist vagy a kezelést. Úgy érezhetik, hogy a depresszió stigmát jelent, ami árthat a karrierjüknek, vagy elveszíthetik miatta a családtagok vagy a barátok tiszteletét.

Öngyilkossághoz vezethet

Bár a nők gyakrabban kísérelnek meg öngyilkosságot, mint a férfiak, a férfiak nagyobb arányban viszik véghez szándékukat. Ennek oka, hogy a férfiak:

  • nagyobb eséllyel választanak olyan módszert, amely nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz, 
  • általában váratlanul cselekszenek, 
  • kevesebb figyelmeztető jelet mutatnak, nem beszélnek például az öngyilkossági szándékról, 
  • nagyobb eséllyel nyúlnak alkoholhoz és más kábítószerekhez, hogy megbirkózzanak a nehéz érzésekkel; így viszont tovább nő az öngyilkosság kockázata.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chaten!

