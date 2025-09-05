Depresszió: más tünetek jelentkezhetnek férfiaknál – A legtöbben félnek segítséget kérni

Klinikai értelemben a major depresszió egy olyan mentális zavar, amely a többi között lehangoltsággal, az érdeklődés és a motiváció hiányával, alvászavarokkal, erőtlenséggel, a kognitív képességek csökkenésével jár. A betegeknek gyakran vannak öngyilkossági gondolataik is.

Bár statisztikák szerint a depresszió kétszer olyan gyakran érinti a nőket, mint a férfiakat, a valós számok ettől eltérőek lehetnek. A nők ugyanis gyakrabban kérnek segítséget az állapotuk miatt, míg a férfiak hajlamosabbak stigmaként kezelni a problémát, és ezért nem fordulnak szakemberhez.

A depresszió tünetei férfiaknál

Általában mindkét nemnél megfigyelhetők az alábbi panaszok:

szomorúság, reménytelenség, üresség érzése

fáradtság

kevés vagy túl sok alvás

a korábban kedvelt tevékenységekben már nem lel örömöt

Nem ugyanúgy élik meg a nemek a depressziót. Fotó: Getty Images

Egyes tünetek viszont inkább a férfiakra jellemzőek:

nehezen jönnek ki másokkal, főleg a párjukkal vagy más családtagokkal,

a munkába vagy a testmozgásba menekülnek

fejfájás, emésztőrendszeri problémák

fizikai fájdalom

alkohol- vagy kábítószer-használat

irányításra törekvés, erőszakos vagy bántalmazó viselkedés

ingerlékenység vagy düh, amikor elveszítik a kontrollt

kockázatos szokások, mint például felelőtlen autóvezetés

Az egyelőre nem világos, miért léteznek ezek a különbségek a nemek között, de összefügghet az agy kémiájával, a hormonokkal és az élettapasztalatokkal is. Az eltérő elvárások is felsejlhetnek mögötte: a férfiakat általában nem bátorítják érzelmeik kifejezésére, helyette a siker, a hatalom, és a versengés preferálása az elvárt – hívja fel a figyelmet a Mayo Clinic.

Fontos, hogy a fenti tünetek más mentális, illetve egyéb egészségi problémára is utalhatnak, ezért mindenképpen orvoshoz kell fordulni velük!

Gyakran elmarad a diagnózis

A férfiak depressziója sokszor észrevétlen marad, ennek több oka is lehet.

Sokan úgy gondolják, hogy a depresszió szomorúsággal és érzelmességgel jár. Több férfinál viszont nem ez a helyzet, hanem emésztőrendszeri problémákkal, fáradtsággal, fejfájással, ingerlékenységgel jár a betegség. Izolálva érezhetik magukat, és igyekeznek elterelni a figyelmüket az érzéseikről vagy a kapcsolataikról .

. A tüneteiknek gyakran nem tulajdonítanak jelentőséget . Nem tudják, milyen módon vannak rájuk hatással, vagy csak nem akarják sem maguk, sem mások előtt beismerni, hogy depresszióval küzdenek. De a panaszok elrejtése, ignorálása, vagy egészségtelen módszerekhez nyúlni az elrejtésükért csak rosszabbá teszi őket.

. Nem tudják, milyen módon vannak rájuk hatással, vagy csak nem akarják sem maguk, sem mások előtt beismerni, hogy depresszióval küzdenek. De a panaszok elrejtése, ignorálása, vagy egészségtelen módszerekhez nyúlni az elrejtésükért csak rosszabbá teszi őket. Gyakran nem akarnak beszélni a depresszióra utaló tüneteikről a családtagjaiknak, a barátaiknak, vagy orvosnak sem. Úgy gondolhatják, nem "férfias" beszélni az érzelmekről, ezért megpróbálják elrejteni őket .

. Sokan nem akarják elfogadni a diagnózist vagy a kezelést. Úgy érezhetik, hogy a depresszió stigmát jelent, ami árthat a karrierjüknek, vagy elveszíthetik miatta a családtagok vagy a barátok tiszteletét.

Öngyilkossághoz vezethet

Bár a nők gyakrabban kísérelnek meg öngyilkosságot, mint a férfiak, a férfiak nagyobb arányban viszik véghez szándékukat. Ennek oka, hogy a férfiak:

nagyobb eséllyel választanak olyan módszert, amely nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz,

általában váratlanul cselekszenek,

kevesebb figyelmeztető jelet mutatnak, nem beszélnek például az öngyilkossági szándékról,

nagyobb eséllyel nyúlnak alkoholhoz és más kábítószerekhez, hogy megbirkózzanak a nehéz érzésekkel; így viszont tovább nő az öngyilkosság kockázata.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chaten!