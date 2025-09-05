Depresszió: más tünetek jelentkezhetnek férfiaknál – A legtöbben félnek segítséget kérni

Klinikai értelemben a major depresszió egy olyan mentális zavar, amely a többi között lehangoltsággal, az érdeklődés és a motiváció hiányával, alvászavarokkal, erőtlenséggel, a kognitív képességek csökkenésével jár. A betegeknek gyakran vannak öngyilkossági gondolataik is.
Bár statisztikák szerint a depresszió kétszer olyan gyakran érinti a nőket, mint a férfiakat, a valós számok ettől eltérőek lehetnek. A nők ugyanis gyakrabban kérnek segítséget az állapotuk miatt, míg a férfiak hajlamosabbak stigmaként kezelni a problémát, és ezért nem fordulnak szakemberhez.
A depresszió tünetei férfiaknál
Általában mindkét nemnél megfigyelhetők az alábbi panaszok:
- szomorúság, reménytelenség, üresség érzése
- fáradtság
- kevés vagy túl sok alvás
- a korábban kedvelt tevékenységekben már nem lel örömöt
Egyes tünetek viszont inkább a férfiakra jellemzőek:
- nehezen jönnek ki másokkal, főleg a párjukkal vagy más családtagokkal,
- a munkába vagy a testmozgásba menekülnek
- fejfájás, emésztőrendszeri problémák
- fizikai fájdalom
- alkohol- vagy kábítószer-használat
- irányításra törekvés, erőszakos vagy bántalmazó viselkedés
- ingerlékenység vagy düh, amikor elveszítik a kontrollt
- kockázatos szokások, mint például felelőtlen autóvezetés
Az egyelőre nem világos, miért léteznek ezek a különbségek a nemek között, de összefügghet az agy kémiájával, a hormonokkal és az élettapasztalatokkal is. Az eltérő elvárások is felsejlhetnek mögötte: a férfiakat általában nem bátorítják érzelmeik kifejezésére, helyette a siker, a hatalom, és a versengés preferálása az elvárt – hívja fel a figyelmet a Mayo Clinic.
Fontos, hogy a fenti tünetek más mentális, illetve egyéb egészségi problémára is utalhatnak, ezért mindenképpen orvoshoz kell fordulni velük!
Gyakran elmarad a diagnózis
A férfiak depressziója sokszor észrevétlen marad, ennek több oka is lehet.
Kvíz: tudod, mit jelentenek az orvosi rövidítések? – 10 rejtélyes betűszó TSH-tól az IBS-ig
Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték
- Sokan úgy gondolják, hogy a depresszió szomorúsággal és érzelmességgel jár. Több férfinál viszont nem ez a helyzet, hanem emésztőrendszeri problémákkal, fáradtsággal, fejfájással, ingerlékenységgel jár a betegség. Izolálva érezhetik magukat, és igyekeznek elterelni a figyelmüket az érzéseikről vagy a kapcsolataikról.
- A tüneteiknek gyakran nem tulajdonítanak jelentőséget. Nem tudják, milyen módon vannak rájuk hatással, vagy csak nem akarják sem maguk, sem mások előtt beismerni, hogy depresszióval küzdenek. De a panaszok elrejtése, ignorálása, vagy egészségtelen módszerekhez nyúlni az elrejtésükért csak rosszabbá teszi őket.
- Gyakran nem akarnak beszélni a depresszióra utaló tüneteikről a családtagjaiknak, a barátaiknak, vagy orvosnak sem. Úgy gondolhatják, nem "férfias" beszélni az érzelmekről, ezért megpróbálják elrejteni őket.
- Sokan nem akarják elfogadni a diagnózist vagy a kezelést. Úgy érezhetik, hogy a depresszió stigmát jelent, ami árthat a karrierjüknek, vagy elveszíthetik miatta a családtagok vagy a barátok tiszteletét.
Öngyilkossághoz vezethet
Bár a nők gyakrabban kísérelnek meg öngyilkosságot, mint a férfiak, a férfiak nagyobb arányban viszik véghez szándékukat. Ennek oka, hogy a férfiak:
- nagyobb eséllyel választanak olyan módszert, amely nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz,
- általában váratlanul cselekszenek,
- kevesebb figyelmeztető jelet mutatnak, nem beszélnek például az öngyilkossági szándékról,
- nagyobb eséllyel nyúlnak alkoholhoz és más kábítószerekhez, hogy megbirkózzanak a nehéz érzésekkel; így viszont tovább nő az öngyilkosság kockázata.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chaten!