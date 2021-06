Baj, ha nagyobb lesz a prosztata

A prosztata - vagy más néven dülmirigy - a férfi belső nemi szervekhez tartozik. Az általa termelt váladék a hímivarsejtekkel és az ondóhólyag váladékával együtt képezi a hím nemi váladékot, az ondót. Kevesen tudják, hogy a mérete tinédzserkorban megduplázódik, majd egészen 25 éves korig növekszik - körülbelül vadgesztenye nagyságúra. De ha ennél nagyobb lesz, az már problémának számít. Mit lehet tenni ilyenkor?

A gyakori testmozgás és a koffein mellőzése sokat segíthet. Fotó: 123rf

Kegel-gyakorlatok, testmozgás

A Kegel-gyakorlatok végzése - vagyis a rendszeres mélyizomtorna - nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak is hasznos, különösen vizelési nehézségek, vizelettartási problémák vagy erekciós zavarok esetén. Nagyon fontos a rendszeres testmozgás is, főként az ülőmunkát végzők esetében. A sok ülés ugyanis extra nyomást terhelhet a medencére, és a keringést is lassítja.

Alkohol és koffein mellőzése

Az allergiagyógyszerekkel is érdemes óvatosnak lenni. Szedésük hatására ugyanis megfeszülhetnek a húgyvezeték körüli izmok, ami megnehezítheti a vizelést. A készítményekről itt, a szedésük során leggyakrabban elkövetett hibákról pedig itt olvashat!

Prosztatamegnagyobbodás esetén érdemes kerülni az alkohol és a koffein fogyasztását, különösen az éjszakai órákban. Ezek ugyanis tovább súlyosbíthatják az állandó vizelési ingert, így akár komolyabb alvászavart is okozhatnak. A tünetek a tartós stressz hatására gyakran felerősödnek, így ajánlott kipróbálni a relaxációs technikákat is.

Folyadékbevitel, zöldség, gyümölcs

A megfelelő mennyiségű folyadék bevitele is fontos prosztatamegnagyobbodás esetén. A gyakori vizelési inger miatt sokan inkább kevesebbet isznak, így viszont besűrűsödhet a vizelet, ez pedig irritálhatja a húgyhólyag belsejét és felerősítheti a vizelési ingert. A megfelelő mennyiségű folyadék ezzel szemben hígítja a vizeletet, így a visszatartása is egyszerűbbé válik. Emellett ajánlott odafigyelni a táplálkozásra is: kimondottan ajánlott a sok zöldség és gyümölcs fogyasztása. A sötét színű leveles zöldségek és a paradicsom például hatékonyan enyhítheti a prosztatamegnagyobbodás kellemetlen tüneteit.

Forrás: care2.com