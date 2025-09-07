10 jel, hogy túl kevés a férfiak tesztoszteronja – Nem csak a szexuális teljesítményre lehet kihatással

Tesztoszteronhiányról, avagy hipogonadizmusról beszélünk, ha a herék nem termelnek elegendő tesztoszteron hormont. A probléma kialakulásában számos tényező közrejátszhat, kezdve szisztémás betegségektől az elhízáson és gyógyszermellékhatásokon át egészen akár az alkoholbetegségig. Ezenkívül a tesztoszteronszint a kor előrehaladtával is csökkenhet. Hiányállapot gyanúja esetén fontos mielőbb orvoshoz fordulni, hiszen hormonpótló terápia segítségével sok esetben kezelhető a probléma, illetve enyhíthetők a tünetek.

Az alacsony tesztoszteronszint tünetei

A tesztoszteron a többi között kulcsfontosságú a nemi szervek, az izomzat, a vörösvérsejt-képződés, a csontsűrűség, a termékenység egészségéhez és az általános jóllét fenntartásához. Hiánya éppen ezért többféle ódon is kiütközhet, illetve számos különböző testi-lelki panaszt kiválthat. Alábbi galériánkban a leggyakoribb tünetek mutatjuk be a Clevelandi Klinika, a Healthline és Men's Health gyűjtései alapján.

10 fotó

