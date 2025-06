A migrén kezelhető – de ehhez orvosi diagnózis kell!

A fejfájást az emberek általában nem tekintik súlyos állapotnak, mivel az esetek döntő többségében elmúlik, nem halálos és nem fertőző. De a legtöbb embernek egyáltalán nem kellene fejfájástól szenvednie, mert léteznek hatékony kezelések. Becslések szerint azonban csak a fejfájásban szenvedők fele fordul orvoshoz, ami alapfeltétele a hatékony kezelésnek.(2)

A migrén csak Magyarországon legalább egymillió1, világszerte pedig több mint egymilliárd embert érint. Ez az egyik leggyakoribb neurológiai rendellenesség, amelynek az előfordulása különösen a fiatal felnőttek és a nők körében magas. A migrén ráadásul számos társbetegséggel jár, amelyek a stressztől és az alvászavaroktól akár az öngyilkosságig terjedhetnek.(3) A migrén önmagában a rokkantság miatt elvesztett életévek hatodik leggyakoribb oka világszerte, a fejfájásos zavarok pedig összességében a harmadik helyen szerepelnek.(2)

Fotó: Getty Images

Miért fontos a diagnózis?

Akinek rendszeresen fáj a feje, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulnia, mert azzal az is kizárható, hogy a tünetek esetleg más betegség jelei, és az illető is megnyugodhat. A migrén diagnózisa és a megfelelő kezelés segíthet megelőzni egyes rohamok előfordulását, és segíthet a fennmaradó rohamok hatékonyabb kezelésében.(4)

A migrén elsősorban a fiatalabbakat érinti, és a rohamok az életkorral gyakran megszűnnek vagy ritkulnak. A fejfájás mintázatában bekövetkezett bármilyen változást azonban fontos megbeszélni egy orvossal. Ez segíthet minden egyéb ok kizárásában, különösen akkor, ha a migrénes rohamok súlyosbodnak, vagy szokatlan tünetek jelentkeznek.(4)

Sok migrénes szenved más típusú fejfájástól is, ami(ke)t szintén fontos azonosítani, hogy megfelelően lehessen azokat kezelni. Más fejfájások kordában tartása is segíthet csökkenteni a migrénes rohamok számát. (4)

Hogyan diagnosztizálják a migrént?

A migrén lüktető, közepesen erős/erős, visszatérő fájdalommal jár, ami általában a fej egyik, néha mindkét oldalát érinti. Migrén áll fenn, ha a fejfájás fokozott fény-, hang- és/vagy szagérzékenységgel, illetve émelygéssel, hányással társul. Migrénben a fejfájásrohamok kezelés nélkül 4-72 órán át tarthatnak, és havonta 1 vagy több alkalommal jelentkezhetnek.(5)

A migrén pontos diagnózisához ennél azonban sokkal több információval kell rendelkeznie az orvosnak, amelyek alapvetően két forrásból származnak:(4)

A fejfájás és/vagy egyéb tünetek részletes megismerése és rögzítése. Alapos fizikális vizsgálat, beleértve a neurológiai vizsgálatot.

Szükség esetén a kezelőorvos CT- vagy MR-vizsgálatot is elrendelhet. Ezekkel a képalkotó eszközökkel nem lehet diagnosztizálni a migrént, de segítenek kizárni a fejfájás egyéb okait. Ugyanez mondható el az EEG-ről és a laborvizsgálatokról is.(4)

A Fejfájás Zavarok Nemzetközi Osztályozása6 leírja, milyen kritériumok alapján sorolható be egy fejfájás a migrének – vagy más fejfájástípusok – közé.

A migrén diagnózisához az orvosoknak számos információra van szükségük. Kezdve onnan, hogy mivel foglalkozik a páciens, egészen addig, hogy vannak-e a fejfájásnak kísérőtünetei, és ha igen, melyek azok.(7)

Mivel az orvos alaposan ki fogja kérdezni a pácienst, fontos, hogy a beteg előzetesen a lehető legtöbb részletet feljegyezze a fejfájásáról és egyéb tüneteiről. Beleértve azokat is, amelyek megelőzik vagy követik a fejfájást. A hányást vagy hányingert, a fény-, hang-, szag- vagy érintési érzékenységet, vagy az egyéb tüneteket is. Az orvos azt is meg fogja kérdezni, hogy milyen jellegű és hol érezhető pontosan a fájdalom, ahogyan azt is, hogy mikor kezdődött – a nap mely szakában –, és meddig tartott. Fontos felírni azt is, mi enyhíti – vagy éppen erősíti – a tüneteket. Az orvos számára az is hasznos információ, hogy van-e valamilyen mintázat a rohamokban, például időjárás-változás, alváshiány vagy bizonyos ételek vagy italok fogyasztása.9 Mindenképpen fel kell jegyezni azt is, hogy jelentkeznek-e ún. szomatoszenzoros zavarok, mint például az egyoldalú zsibbadás vagy bizsergés az arcon és a karban, esetleg beszéd- vagy gondolkodási zavarok.(7,8)

A migrén diagnózisának felállításához fontos információ az is, hogy volt-e/van-e a beteg családjában migrénes. A migrénnek ugyanis erős genetikai meghatározottsága van. A kockázat családi halmozódás esetén háromszor nagyobb, mint azoknál, akiknek nincs migrénes rokonuk.8 Az orvosi konzultációra való felkészülés során tehát nemcsak fejfájásnaplót érdemes vezetni, és abba minden apró – akár lényegtelennek tűnő – információt is feljegyezni, hanem a családtörténetet is fontos lehet ilyen szempontból felvázolni.

Magyarországon speciális centrumokban várják a fejfájással küzdő, illetve a már migrénnel diagnosztizált betegeket. Ezek olyan ambulanciák, ahol kifejezetten a fejfájásokkal foglalkozó neurológus szakorvosok dolgoznak.

A centrumok listája megtalálható a Magyar Fejfájás Társaság által működtetett fejfajaskisokos.hu oldalon.9

A beteggel, laikus fogyasztóval történő egyeztetést követően az Egészségügyi Szakember hozza meg a megfelelő kezelésről a döntést.





