Segítség, nem érzek ízeket!

Előfordulhat, hogy ideiglenesen nem érzünk ízeket. Fotó: iStock

Az ízérzékelési zavarok kialakulásánála nyelv vagy a száj nyálkahártyája, az agy és az idegrendszer egyaránt, de ezek a problémák visszavezethetőek akár daganatos betegségekre (vagy az azokkal összefüggő kezelésekre), tápanyaghiányra is.Ha valaki nem érzi az ízeket, azt, a nyelvet, az ínyet vagy a nyálkahártyát érintő gyulladások, fertőzések, gombásodás vagy egyéb betegségek, például a térképnyelv ; a szájüreg, a nyak és a fej bizonyos részein kialakuló rosszindulatú elváltozások, tumorok. Ez utóbbiak általában nemcsak az ízérzékelés zavaraival, de az étvágy csökkenésével is együtt járnak. A nem megfelelően beállított műfogsor, fogpótlás is befolyásolhatja az ízek érzékelését, elsősorban a keserű és a savanyú ízeknél okozhat zavart.Számos műtéti beavatkozás is befolyásolhatja az ízek érzékelésének képességét, például azok, melyek a nyelvet, a szájüreget érintik. Egy 2014-es kutatás azonban azt is bizonyította, hogy. Krónikus betegségek, elsősorban a hormonrendszert érintő problémák, mint a cukorbetegség és a Sjörgen-szindróma is okozhatnak ízérzékelési zavarokat, de az AIDS-betegekre is jellemző lehet az ízérzékelés megváltozása. Bizonyos neurológiai problémák, például az idegsérülések, a szklerózis multiplex vagy az arcot érintő paralízis is okozhatja az ízérzékelés teljes vagy részleges elveszítését.Tápanyaghiány miatt is kialakulhatnak bizonyos zavarok, például, hogy nem érezzük az ízeket. Ezek hátterében lehet felszívódási zavar, alultápláltság vagy az egyoldalú táplálkozás is.Az esetek legnagyobb részében. A terápia lehet gyógyszeres, de az életmód megváltoztatásával is nagyszerű eredményeket lehet elérni (például ha rendesen beállítják a műfogsort, vagy lecserélik az irritáló szájvizeket).