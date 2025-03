Epeműtét után így étkezzünk

Az epehólyag eltávolítása után az érintetteknek eleinte szigorúan, majd egyre megengedőbben bár, de oda kell figyelniük arra, mit esznek. A hatodik héttől lehet visszatérni a normál étrendhez, de az egészséges táplálkozásra ezt követően is oda kell figyelni.

A pirítós már műtét utáni naptól opció. Fotó: Getty Images

A diéta menetrendje

A műtét napján, a beavatkozást követően 6-12 órán keresztül a beteg infúziót kap, ez idő alatt sem enni, sem inni nem szabad. Amikor jelzik az ápolók, el lehet kezdeni iszogatni, sokszor kis mennyiségben. Erre a célra a víz a legalkalmasabb.

A műtét utáni napon el lehet kezdeni enni is naponta többször kis mennyiségben, de még csak könnyen emészthető, zsírmentes ételek jöhetnek szóba (háztartási keksz, pirítós fehér kenyérből, zsemle, főtt répa vagy burgonya, rizs, reszelt alma, szűrt gyümölcslevek, almakompót kevés cukorral, rántott leves olaj nélkül). Ezt a diétát 2-3 napig kell tartani, odafigyelve a bőséges folyadékfogyasztásra.

A műtétet követő harmadik nap után már ki lehet szélesíteni a lehetőségeket: ekkortól már a sovány fehérjék is beleférnek a diétába, de csak azt építsük be, ami nem okoz panaszokat! Kipróbálhatod az alacsony zsírtartalmú felvágottakat (sonkák), a bőr nélküli főtt csirkemellet, csirkecombot, a sovány tejtermékeket (kefír, joghurt, sajt, túró), a főzelékeket (burgonya, sárgarépa, tök, cukkini, tök vagy paraj), a legvégére hagyva pedig a tejet is.

A műtét utáni második héttől beépítheted fokozatosan a zsírokat is, de továbbra is naponta többször, kis mennyiségben étkezz! Kezdj ezekkel: light margarin, olajon pirított csirkemell, párizsi, virsli, félkemény (trappista jellegű) sajtok reszelve. Ha bármelyikre hasmenés lépne fel, vedd vissza a zsírbevitelt, majd fokozatosan újra meg lehet próbálkozni a problémát okozó élelmiszerrel.

Amit a műtét után 5 hétig mindenképp kerülni kell

- zsíros húsfélék (kolbász, szalonna, zsír, tarja, csülök)

- bő olajban sült ételek, frissensültek

- magas zsírtartalmú tejtermékek (tejföl, tejszín, zsíros sajtok, vaj)

- puffasztó ételek (bab, lencse, káposztafélék, szénsavas italok)

- olajos magvak és az azokból készült ételek (gesztenyepüré, mogyorókrém)

- csokoládé

- kelt tészták (fánk, lángos, édes péksütemények)

- gyümölcsök héja

- magvas pékáruk

- erős, csípős fűszerek

- alkohol