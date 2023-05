Mutatjuk milyen a jó szemüveg

A gyerekek egyre több időt töltenek beltéren, egyre több közeli fókuszt igénylő tevékenységet végeznek, hosszasan időznek a digitális kijelzők előtt és kevesebbet vannak a szabadban, amely a rövidlátás kialakulásához vezethet. A gyerekkori myopia, azaz rövidlátás kialakulásában genetikai, optikai és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak.

Mitől jó egy szemüveg?

A szemmel kapcsolatos betegségeket már nagyon korán ki lehet szűrni, születés után elvégeznek egy szemvizsgálatot, de ajánlott féléves korban újra csináltatni egy teljes körű kivizsgálást. Hat hónapos koruktól ugyanis a gyerekek látásának fejlődése felgyorsul, így hasznos kiszűrni minél előbb bármilyen rendellenességet, ami hátráltathatja a későbbi fejlődésüket.

FOTÓ: HOYA

Mire figyeljünk?

Érdemes vékonyított lencsét kérni, különösen a viszonylag magas dioptriák esetében, mert ezek könnyebbek és esztétikusabbak.

A műanyag lencsét nem kell külön kérni, mert ez mostanra inkább az alapértelmezett opció, a szükséges felületkezeléssel együtt, amely csökkenti a karcolódás esélyét. Arra azonban érdemes gondolni, hogy minél keményebb lencsét kérjünk az optikustól, hogy lehetőleg elejét vegyük a törésnek.

A legtöbb műanyag lencse már képes a káros UV sugarak ellen is teljes védelmet biztosítani.

A műanyag szemüvegkeretek egy darabból vannak öntve, így tehát a híd is műanyag, és ezért könnyebben lejjebb csúszhat az izzadt gyermeknózin. A fémkeretek ellenben speciális orrpapucs résszel vannak ellátva, amelyet külön az orrnyereghez lehet igazítani, és hajszálpontosan be lehet állítani, hogy kényelmes legyen.

Ami a szemüveg szárát illeti, érdemes kisebbeknek korbács szárú keretet választani, ami ráhajlik a fülükre, így stabilabban a fejükön marad majd.



Miért jó napszemüveget beszerezni a gyereknek?

A nyári napsugárzás nagy megpróbáltatást jelent a szemnek, főleg a legkisebbek számára, hiszen szemlencséjük még nem képes annyi UV-sugárzás kiszűrésére, mint a felnőtteké. Az ultraviola (UV) sugaraknak hosszú távú káros hatásai lehetnek a szemre, ezért kiemelten fontos, hogy megvédjük a gyermekek szemét a napfény ártalmas sugaraitól.

Nyári kisokos: praktikus tanácsok a gyerekek szemének UV-védelméhez

Szemüveg: ha szemüveges a gyerekünk, fontos tudni, hogy a legtöbb műanyag szemüveglencse már anyagában UV-szűréssel rendelkezik, emellett érdemes olyan UV-szűrő réteget kérni is a lencse hátsó felszínére, amely megakadályozza, hogy az UV-sugarak a lencse hátsó felszínéről visszatükröződve a szembe kerüljenek. Napszemüveg viselése: Vegyünk olyan UV-szűrős napszemüveget a gyermekünknek, amely megfelelően véd mind az UVA, mind az UVB sugarak ellen (UV400-as jelölés). Ügyeljünk arra, hogy a napszemüveg megfelelően illeszkedjen a gyermek arcán, és kényelmesen viselet legyen számára. Ha a gyerekünk szemüveges, csináltassunk a részére dioptriás napszemüveget vagy kérjük a szemüveglencséjét fényresötétedő réteggel, amellyel a lencse beltéren teljesen átlátszó, kültéren viszont napszemüveglencseként viselkedik, mert a napfény hatására besötétedik.

Kalap vagy sapka: Kombináljuk a szemüveget egy kalappal vagy sapkával, amely árnyékot nyújt a gyermek arcának és szemének. Ez további védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen.

Tanítsuk meg gyermekünket a napvédelem alapszabályaira: Beszéljünk a gyermekünkkel az UV-sugárzás veszélyeiről, és tanítsuk meg neki, hogyan védheti meg a szemét. A napszemüveg viselése és az árnyékos helyek keresése váljon természetessé számára.

Rendszeres szemvizsgálat: Az UV-sugárzás káros hatásainak felismeréséhez és megelőzéséhez rendszeresen vigyük el gyermekeinket szemészeti vizsgálatra. Egy szakember segítségével nyomon követhetjük a szemük egészségét, és korai tünetek esetén időben intézkedhetünk.



Tipp! Engedjük, hogy a gyerekek is részt vegyenek a (nap)szemüveg keretének kiválasztásában, manapság számos színes és vonzó darab áll rendelkezésre az optikai üzletekben, amelyek a gyerekek számára is tetszenek majd. Ha hagyjuk, hogy a gyerekek maguk válasszanak, nagyobb valószínűséggel fogják szívesen viselni a szemüveget, így akár már 3-4 éves korban természetessé válhat számukra a (nap)szemüvegviselés.

Summa summárum: a jó gyerekszemüveg divatos és szerethető, ugyanakkor strapabíró, biztonságos kialakítása van, és a viselése annyira kényelmes, hogy a szemüveg nélküli állapot az, ami a viselője számára kellemetlen.







A japán szemüveglencse gyártó cégnek, a HOYA-nak sikerült egy olyan, innovatív technológián alapuló szemüveglencsét kifejlesztenie, amely nagy hatékonysággal képes lelassítani a rövidlátó gyerekek látásromlásának növekedési ütemét. A magyar piacon 2021. augusztus 1. óta elérhető szemüveglencse, a MiYOSMART - amely 6 éves klinikai eredményekkel igazolt hatékonysággal rendelkezik(1)- az elvégzett klinikai kutatások szerint átlagosan akár 60%-kal képes lelassítani a rövidlátás fokozódását.(2) (X)

Hivatkozások:

1. Lam, C.S.Y., Tang, W.C., Zhang, H.Y. et al. Long-term myopia control effect and safety in children wearing DIMS spectacle lenses for 6 years. Sci Rep 13, 5475 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-32700-7

2. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. Br J Ophthalmol. 2020;104(3):363-368. A 2 éves randomizált kontrollcsoportos klinikai kutatásban összesen 160, kizárólag 8 és 13 év közötti gyermek vett részt.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!