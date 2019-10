Dehidratált bőr: ezek a jelei

A dehidratált, vagyis vízhiányos bőr esetében, a száraz bőrrel szemben , nem a bőr zsírtartalmával van gond (a dehidratáltság zsíros vagy vegyes bőrtípusúaknál is előfordulhat), hanem annak víztartalmával. A száraz bőr genetikailag meghatározott, és nemcsak az arcon, de a test egyéb részein is érzékelhetjük, nagyon jellegzetes például a kéz szárazsága. A dehidratált bőr azonban bármely bőrtípusnál előfordulhat, egyszerre lehet száraz és zsíros érzetű, és a megjelenése nagymértékben függ az életmódtól, illetve a környezeti tényezőktől.

nagyon hasonlítanak egymásra: feszülő, érzékeny, fakó, élettelen, hámló, viszkető bőr. Emellett olyan jellegzetességek is lehetnek rajta, melyeket a száraz bőrűek ritkábban tapasztalnak meg, például gyakorta alakulhatnak ki rajta pattanások , mitesszerek. Ha ugyanis a bőr víztartalma csökken, akkor szervezetünk több faggyú termelésével igyekszik kiegyenlíteni azt.

Tipp Érdemes olyan termékeket választani, melyek nem irritálják a bőrt, kellően kíméletesek, nem fokozzák annak faggyútermelését azzal, hogy túlságosan szárító összetevőket tartalmaznak, ugyanakkor olyan hatóanyagokat találhatunk bennük, melyek képesek megkötni a vizet, ezzel pedig biztosítják a bőr megfelelő nedvességtartalmát.

A dehidratált bőrnek több vízre van szüksége. A vízhiányt számos dolog előidézheti és a nem megfelelő ápolás következtébenA környezeti tényezők közül a bőr dehidratáltságát okozhatja a dohányzás, a stressz vagy éppen a nem megfelelően összeállított étrend. A kozmetikumok is fokozhatják a dehidratáltságot (annak ellenére is, hogy esetenként akár a bőr zsírosságát is okozhatják mellette), mint ahogy az időjárás változásai is.A dehidratált bőrűeknekmert ezek irritálhatják a bőrt, fokozhatják a faggyútermelést, ezen keresztül a pattanások és mitesszerek megjelenésének rizikóját, ugyanakkor nem képesek biztosítani a bőr számára nélkülözhetetlen vizet.Az irritáló, így kerülendő hatóanyagok közé tartozhat például az alkohol, a teafaolaj , vagy gyümölcssavak. A vízmegtartásban segítségünkre lehet például a hialuronsav, mely rendkívül nagy mennyiségű vizet képes megkötni.