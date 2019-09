Riadót fújtak a LED-fény miatt

Az új eredmények megerősítik a korábbi aggodalmakat, miszerint "az intenzív és erőteljes LED-fénynek való kitettség "fototoxikus", visszafordíthatatlan károsodást okozhat a retina sejtjeiben és csökkenti a látásélességet. A francia élelmiszer-, környezetvédelmi és munkahelyi egészségvédelmi ügynökség (ANSES) szerint akkor is elemezni kell a helyzetet, ha akár otthon vagy munkahelyen ritkán éri annyi LED-fény a szemünket, amelyek a jelenlegi határértéket meghaladják - írja a medicalXpress.

A túl sok kék LED-fény különféle súlyos betegségek forrásává válhat: Fotó: iStock

A hosszú élettartamú, energiahatékony és olcsó, fénykibocsátó diódákkal (LED) szerelt izzók az általános világítási piac felét egy évtized alatt bekebelezték, és a jövő év végére már a 60 százalékot is el fogják érni, az ipari előrejelzések szerint. Népszerűségük annak köszönhető, hogy a LED-ek a hasonló fényerejű izzólámpák energiaigényének csak egyötödével működnek. A világ vezető LED- gyártói a GE Lighting, az Osram és a Philips, illetve jelentős piaci szereplő a GE Lightingból kivált és ismét önállóan működő magyar Tungsram.

Így világít a LED

A LED alaptechnológiájában egyrészt fehér fényt állítanak elő, amit rövid hullámhosszú, például kék vagy ultraibolya fényt kibocsátó LED-ekkel kombinálnak, amelyek sárga foszfor bevonatot kapnak. Minél fehérebb vagy "hidegebb" a fény, annál nagyobb a kék arány a spektrumban. A LED-eket otthoni és utcai világításhoz, valamint irodákban és az iparban használják. Sőt egyre inkább megtalálható az autók fényszóróiban, a zseblámpákban és néhány játékban. A LED-es mobiltelefonok, táblagépek és laptopok képernyőinek nincs szemkárosító hatásuk, mivel fényerősségük nagyon alacsony a más típusú világításhoz képest - jelentette ki Francine Behar-Cohen szemész, a felülvizsgálatot végző szakértői csoport vezetője.

Más források - így a Medium magazin - viszont arról számolnak be, hogy a mesterséges kék fény, amely a LED-ekkel és a képernyők OLED megvilágításából származik, a fény spektrumának 380-500 nanométeres tartományában található. A 415-455 nanométeres intervallum a legkárosabb. Ez az úgynevezett nagy energiájú látható fény, vagy HEV. Éppen ide tartozik a laptopok, táblagépek és mobiltelefonok digitális kék fénye. Egyes napszemüvegeket úgy tervezték, hogy - akárcsak a hegesztő sisakok - feltartóztassák a fényt ebben a tartományban. De a technológiai ipar csak lassan alkalmazkodik az egészséggel kapcsolatos szükségleteinkhez. Az Eurostat felmérése szerint átlagosan napi 2 óra 48 percet töltünk készülékeink előtt a munkánkon kívül. Ez az oka annak, hogy sokan tapasztalnak szemszárazságot, viszketést, néha fejfájást, amit időnként számítógépes-látás szindrómaként is emlegetnek.

De ezek a képernyő-háttérvilágítással működő készülékek - különösen éjszaka vagy sötét környezetben történő használatakor - megzavarhatják a biológiai ritmusunkat, és az alvási mintáinkat - figyelmeztette az ügynökség. Nem véletlen, hogy a késői használat problémáinak elkerülése érdekében a modern eszközökben megtalálható a kékfényszűrő funkció.

A különböző korosztályok eltérő szintű védelmet igényelnek. Különösen veszélyben vannak a 14 év alatti gyermekek, akik nagy energiájú fényt használnak a tabletjeiken és telefonjaikon. A szaruhártyájuk még nem fejlődik ki teljesen eddig az életkorig, nincs a szemüknek olyan védelme, mint a felnőttekének, s a LED-fénynek való kitettség komolyan károsíthatja a látásukat, különösen, ha folyamatosan előttük van egy képernyő. A fokozott és elhúzódó HEV-expozíció jelentősen hozzájárul a gyermekek körében a látóképesség romlásához. Azaz egyáltalán nem jó, ha a gyerekek lefekvés után a takaró alatt mobiloznak. Ennek sokkal rosszabb a hatása, mint amikor zseblámpával olvasnak könyvet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) néhány hónapja szintén állástfoglalt a képernyőidő csökkentése mellett.

Felhalomozódó hatás

A jelentés különbséget tesz a nagy intenzitású LED-es fénynek való kitettség és az alacsony intenzitású források "krónikus expozíciója" között. Ahogy öregszünk, a szemünk "emlékszik", ezért nem elég, hogy a kék fény a szem hátulján levő retinát bombázza, hanem idővel a hatása fel is halmozódik, ami szemfeszültséget, száraz szemet és szükségtelen kimerültséget okoz. A kék fény ráadásul még a kevésbé veszélyes krónikus expozíció esetén is felgyorsíthatja a retina szövetének öregedését, amivel hozzájárul a látásélesség csökkenéséhez és bizonyos degeneratív betegségekhez, például az életkorral összefüggő makuladegenerációhoz, amit már csak műtéttel lehet korrigálni. A következetes melatonin-bontást a legutóbbi kutatások pedig azelhízásés néhány rák fokozott kockázatával is összekapcsolták.

Évezredeken keresztül az éjszakában csak a csillagok és a Hold világítottak, és ez meghatározta az élet ritmusát. Úgy kétszáz éve az éjszaka a mesterséges fény által újrastrukturálódott. Elég csak felkattintani a villanyt, és máris világosságot teremtünk. Dolgozhatunk, vásárolhatunk, szórakozhatunk, tulajdonképpen folytathatjuk a nappalt. Fantasztikus lehetőség gazdaságilag, de a technika vívmányainak vannak árnyoldalai is. Részletek!

Dina Attia, az ANSES kutatója erről azt mondta, hogy a test cirkadián ritmusának megzavarása súlyosbítja az anyagcsere-rendellenességeket, például a cukorbetegséget, valamint a szív- és érrendszeri betegségeket is elősegíti. Ezenkívül néhány LED-lámpánál az alkalmazott stroboszkóphatás - amelyet az apró elektromos áramingadozások váltanak ki - fejfájást és látási fáradtságot okoznak, valamint nagyobb balesetek kockázatát hordozzák a jelentés szerint.

A háztartási világításhoz az ANSES azt javasolta, hogy vásároljunk "melegfehér" LED-es világítást, korlátozzuk az olyan LED-fényforrásoknak való kitettséget, amelyeknek erős a kék fénye, és kerüljük el a LED-képernyőket lefekvés előtt. Azt is kimondták, hogy a gyártóknak "korlátozniuk kell a járművek fényszóróinak fényerejét", amelyek közül néhány túl fényes. Végül, az ügynökség megkérdőjelezte néhány kék fény elleni szűrő és napszemüveg hatékonyságát.