Már javában ontania kellene a vakcinákat a debreceni gyárnak

Palkovics László korábbi innovációs és technológiai miniszter 2022 végére ígérte a vakcinagyártás megindulását a debreceni nemzeti oltóanyaggyárban. Csakhogy a gyárat azóta sem sikerült felhúzni, igaz már szerkezetkész. Minderről a szombati Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter annyit mondott: kérdés, van-e még értelme COVID-19 elleni vakcinát gyártani, vagy mást kell - idézte a politikust az RTL Híradója.

Egyelőre nem készül magyar vakcina Debrecenben sem. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Nagyratörő tervek, hangzatos ígéretek ...

Már javában zakatolnia kellene a Debrecenbe álmodott nemzeti oltóanyaggyár gyártósorainak, ám az eredeti terv minden bizonnyal módosulni fog, ugyanis amint azt a Híradó által megkérdezett víruskutató, Rusvai Miklós elmondta: a koronavírus elleni oltóanyagra időközben lecsökkent az igény, és nem valószínű, hogy a közeljövőben ez változni fog. Véleménye szerint inkább a ciklikusan visszatérő betegségek – például az influenza – elleni oltóanyagok gyártására kellene fókuszálni.

Palkovics László az alapkőletételkor elmondta: a létesítmény lehetővé teszi, hogy ne függjünk a külföldi vakcinabeszállítóktól, ugyanakkor Magyarország is bekapcsolódhat az uniós exportba. A debreceni gyárban a tervek szerint 20 millió adag különböző típusú oltóanyagot tudnak majd gyártani évente, többek között koronavírus ellenit is. Elsősorban magyar vakcina előállítása volt a cél, de orosz, kínai, kanadai és izraeli oltásokról is tárgyaltak akkor - hangzott el az RTL Híradóban.

