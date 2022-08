Így távozhat kínok nélkül a vesekő

Akinek komoly veseköves fájdalma van, annak biztosan nincs kedve hetykén sétálni az utcán. Pedig lehet, hogy rákényszerül a mozgásra a kőtől való megszabadulás érdekében. A fájdalom jellege és intenzitása a tompa sajgástól az éles, akár ájulásba is taszító kínig terjed. A vesekövek akkor alakulnak ki – írta a University Health News –, amikor a vizeletben lévő ásványok koncentrálódnak és (általában kalciumból) kavicsszerű csomókat képeznek a vesében. A kövek onnan tartanak lefelé a húgyutakon, s ez a folyamat olykor végtelenül kellemetlenné válik.

A vesekő önmagában nem okoz fájdalmat, a mozgását kíséri a kínlódás - Fotó: 123rf

Az ureter az a cső, amelyen át a vizeletet a veséből a húgyhólyagba jut. A húgycső az a vezeték, amelyen át a vizelet a szabadba távozik. A kövek is ezt az utat járják be. A nyolcvan százalékuk kalciumból épül fel, de a szervezet maga is termelhet köveket, amelyeket az ammónia, a húgysav és a cisztein (egy aminosav, amely a fehérjék felépítésében segít) okozza. A vesekő kialakulásának legalapvetőbb tényezője a dehidratáció. Ha a szervezetünkre egy természetes laboratóriumként tekintünk, abban a vizelet csak egy olyan oldat, amely a dehidratáció (a túl kevés víz) miatt nem képes feloldani a potenciális kőképző részecskéket.

A kövek zöme magától kiürül

Nem a kő maga váltja ki a fájdalmat. Valójában, ha egy kő megül a vesében vagy a húgyhólyagban anélkül, hogy elzáródást okozna, lehet, hogy egyáltalán nem jelzi a jelenlétét fájdalommal. De amikor egy kő mozog a vesében, vagy elakad a vizeletben, és blokkolja a vizelet áthaladását, az elzáródás már fájdalmas tünetekkel járhat. Ilyen tünet lehet például az éles szúró fájdalom a háton vagy az oldalon, a hányinger, hányás és a gyakori és fájdalmas vizelés is. Jelentkezhet vér is a vizeletben, ahogyan láz is, de ez utóbbi csak fertőzés esetén. A kő mozgását jelezheti az is, ha a fájdalom hol megjelenik, hol megszűnik.

Minél kisebb a kő, annál valószínűbb, hogy magányos példány. A vesekövek nyolcvan százaléka ebbe a (kevesebb, mint 4 mm-es) kategóriába tartozik. A legtöbb esetben, ha a kő nagyobb mint 4 mm, az eltávozásához (eltávolításához) orvosi beavatkozásra is szükség van.

A fájdalom kezelése

A gyógyszerek közé fájdalomcsillapítók és görcsoldók tartoznak. Emellett nagy mennyiségű folyadék (leginkább tea) bevitelére van szükség a vizelet mennyiségének növelése érdekében, mert annak átöblítő hatása segíthet a kő húgyutakon történő áthaladásában. A régi népi bölcsesség szerint segít, ha tömegközlekedési eszközökön rázatjuk magunkat, de az egyszerű séta is enyhülést hozhat. Az orvos felírhat olyan gyógyszert, amely kitágítja a húgyutakat, s így lehetővé válik a kő áthaladása. A forró zuhanyozás vagy egy kád meleg vízben fürdőzés ideiglenesen ugyan, de megkönnyebbülést hozhat.

A vesekövesség valóságos népbetegségnek számít, hiszen Magyarországon is 300-400 ezer ember küzd vele. Megfelelő életmóddal azonban jelentősen csökkenthető a kövek kialakulásának esélye. Minimalizálni kell például a kávé- és a csokifogyasztást.

Aki úgy gondolja, hogy veseköve van, menjen el orvoshoz, mielőtt a fájdalom kergetné oda. Az orvos megfelelő tanácsokat adhat a kő kijutásának megkönnyítésére, illetve, ha a követ sikerül elcsípni, és a szakember elemezheti, az a későbbi kövek kialakulásának megelőzéséhez fontos információkkal szolgálhat. Ha az otthoni intézkedések ellenére a fájdalom még mindig súlyos, feltétlenül forduljunk orvoshoz. A vérvizsgálatok megmutatják a kalciumszinteket , de mirigy- és veseműködési zavarokra is feltárhatnak. A CT-vizsgálat képes azonosítani a vesekövet, az ultrahangvizsgálatok pedig a vese és a húgycső duzzanatát érzékelik, ami arra utal, hogy a kő blokkolja a vizelet áramlását.

Vesekövek és számok

Az emberek nem egészen 3-4 százaléka esik át élete során veseköves eseményen. A legtöbben 30-60 éves életkor között küzd meg a vesekövekkel. A 4 mm-nél kisebb kövek áthaladásához a húgyutakon átlagosan 31 nap. Azok közül, akiknek volt vesekövük az 50 százalék 4 éven belül egy második kővel is találkozni fog. A kövek 80 százaléka elég apró ahhoz, hogy önmaga távozzon a szervezetből.

Ha a kő túl nagy, a fájdalom túl súlyos, fertőzés alakult ki, vagy jelentős a vérzés, akkor a vesekövet sebészeti úton el kell távolítani, vagy akkora darabokra törni, hogy a törmelék a húgyutakon áthaladhasson.

A vesekő megelőzése

Jó hír a veseköves incidensen átesetteknek, hogy az 50 százalékuk sohasem fog hasonlóval találkozni az életében. Akiknél ismétlődnek a kövek, a prognózis a kiváltó októl, de attól is függ, hogy a beteg mennyire hajlandó követni a megelőzési irányelveket. Ezek közé tartozik a több folyadék és a kevesebb fehérje fogyasztása, a só bevitelének csökkentése, valamint a citrát (citrom, narancs, grapefruit) bevitelének növelése, amely gátolja a vesekövek kialakulását. Ezzel szemben szükséges az oxálsavat tartalmazó élelmiszerek, például a sóska, a spenót vagy (sajnos) a csokoládé fogyasztásának mérséklése, hiszen ezzel csökken az oxalátkövek kialakulásának esélye.

Mit fogyaszthatunk a megelőzésért?

Vannak természetes módszerek, amelyeket bevezethetünk a vesekövek ellen.