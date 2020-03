B12: ezért életveszélyes a hiánya

A B12-vitamin egyike azon táplálékkiegészítőknek, amelyeknek remek a megítélésük, hiszen az egészséget társítjuk hozzájuk. Nemrégiben azonban a B12-ről az derült ki, hogy lerövidítheti az életet, ha túl sok van belőle a vérünkben. Ám az is ártalmas, ha kevés jut belőle a szervezetünkbe.

A B12-vitaminhoz általában több jó tulajdonságot is szokás társítani. Így például:

segít a vörösvérsejtek képződésében és az anémia megelőzésében

megelőzheti a súlyos születési rendellenességeket

erősíti a csontok egészségét és megakadályozhatja az oszteoporózist

csökkentheti a makuladegeneráció kockázatát

javíthatja a hangulatot, visszaszoríthatja a depresszió tüneteit

hasznos lehet az agy számára az idegsejtek pusztulásának megakadályozásával

energetizálhat

javíthatja a szív egészségét a homocisztein mennyiségének csökkentésével

erősíti, egészségesebbé teszi a hajat, a bőrt és a körmöket.

Sokan úgy gondolják, hogyha olyan (recept nélkül is kapható) táplálékkiegészítőket szednek, amelyben benne van a B-12, akkor automatikusan bekövetkeznek e hatások. A valóság azonban kicsit árnyaltabb: annak ellenére, hogy a táplálékkiegészítők tartalmazzák a fontosnak vélt tápanyagot, az már nem biztos, hogy hasznosul is. A B12 példáján megmutatjuk, hogy miért.

A B12-vitamint a táplálékokból tudja felszívni a szervezet. Ritkán kell pótlás - Fotó: Getty Images

A táplálékkiegészítők körül kialakult viták egyik oka, hogy e termékek (vitaminok, ásványianyagok, tápanyag- és gyógynövény-kiegészítők, angol üzleti rövidítéssel VMHS) piaca valósággal felrobbant. A világ egyik legnagyobb üzleti tanácsadó cége, a McKinsey az előző öt évben mért évi átlagos 6 milliárd dolláros növekedés után 2013 végén a piacot 82 milliárd dollárosra taksálta. A Grand View Research idén már 123 milliárd dolláros becslést adott, és azt jelezte, hogy 2027-ig évente 8,2 százalékkal bővül tovább a piac. Ez őrületes tempó, amit nem racionális okok váltanak ki.

A magyarázat egyszerű. Az emberek egészségesek akarnak maradni, a fejlett országokban pedig van is pénzük rá, hogy megfizessék azokat a termékeket, amelyekről a forgalmazók azt ígérik, hogy segítenek e cél elérésében. A B12-vitamin példája azonban azt mutatja, hogy nem árt a körültekintés, mert a táplálékkiegészítők túlfogyasztása veszélyes lehet, miközben a tápanyagok (köztük a B12) pótlásának elhanyagolása szintén komoly egészségkárosodást okozhat.

A Harvard Egyetemhez tartozó Massachusettsi Általános Kórházban készült egy tanulmány, amely egy B12-vitaminhiányban szenvedő 62 éves férfi esetét dolgozta fel. A beteg kezdetben a zsibbadást és tűszúrásszerű fájdalmat érzett a kezében, majd járási nehézségei lettek, súlyos ízületi fájdalmak kínozták, besárgult és fokozatosan légszomj alakult ki nála. Megállapították, hogy a tüneteket a vérében lévő B12 alacsony szintje okozta. A The New England Journal of Medicine orvosi folyóiratban közölt eset a kutatók szerint rosszabb is lehetett volna, az alacsony B12-szint ugyanis mély depressziót, paranoiát, téveszméket, memóriavesztést, az ízlelésre és szaglásra való képtelenséget, inkontinenciát és még egy sor másik rémes tünetet idézhetett volna elő.

Miért fontos a B12-vitamin?

Az emberi szervezetnek sokféle funkció ellátásához van szüksége a B12-vitaminra, többek között a vörösvértestek, az idegek vagy a DNS előállításához is. Az átlagos felnőttnek ehhez napi 2,4 mikrogramm a szükséglete. Csakhogy, mint a legtöbb vitamint, a szervezet a B12-t sem képes előállítani, így olyan táplálékra van szükségünk, ami ezt a kobalaminként is ismert molekulát készen tartalmazza.

Az egészségi problémák jelentős része abból fakad, hogy elég sokan nem fogyasztanak elegendő B12-vitamint hordozó ételt, másoknak viszont a szervezetük nem képes eleget felszívni belőle, függetlenül attól, hogy mennyit visznek be. Ennek eredményeként a B12-hiány viszonylag gyakori, főleg az idősebbek körében. Egy amerikai táplálkozási vizsgálat becslése szerint az 50 éven felüliek mintegy 3,2 százalékának súlyosan alacsony a B12-szintje, és az ötödük lehet a B12-hiány határán.

A B12-vitamin hiányának számos konkrét oka lehet, de kettő kiemelkedik: a vegetáriánus étrend és súlycsökkentő műtét. A növények nem termelnek B12-vitamint, ezért húst, tojást, tejtermékeket és egyéb állati eredetű ételeket, például szardíniát kell fogyasztani. A szigorú vegetáriánusok és vegánok számára nagy kockázatot jelent a B12-hiánya, ha nem fogyasztanak például vitaminozott gabonaféléket, vagy szednek vitaminkiegészítőt.

A súlycsökkentő műtéten átesetteknek pedig azért alacsonyabb a B12-szintjük, mert az operáció megzavarhatja a szervezetüknek azt a képességét, hogy az B12-t kivonja az ételekből. A tápanyagok felszívódásával kapcsolatos zavarok, például a cöliákia vagy a Crohn-betegség is okozhatnak B12-hiányt. A gyomorégésre felírt gyógyszerek, amelyek csökkentik a gyomorsavtermelését, szintén bezavarhatnak, mert a B12-vitamin felszívódásához savra van szükség. A betegség olyan idős embereknél is gyakrabban fordul elő, akiknél az életkoruk miatt a gyomorsav-termelés lecsökkent.

A B12 magas szintje halálosan veszélyes

A Groningeni Egyetem kutatói egy nyolc évet felölelő kutatásban 5571 holland férfit és nőt vizsgáltak meg, akiknek átlagos életkora körülbelül 54 év körül volt. Megállapították, hogy azok, akiknek a vérplazmájában a legmagasabb volt a B12 szintje, valószínűleg korábban halnak meg (a halálozási arányuk körülbelül kétszer olyan magas volt), mint azok, akiknél a legalacsonyabb volt ez az érték. A kutatókat meglepte, hogy a B12 és a halálozás közötti kapcsolat akkor is fennmaradt, ha kiszűrtek pédául olyan tényezőket, mint az életkor, a rák és a szívbetegség. A tudósok nem tudták biztonsággal kimutatni, hogy ez a kapcsolat mire támaszkodik, csak sejtik, hogy a B12 bélbaktériumokra gyakorolt hatásának lehet köze hozzá. A JAMA Network Open folyóiratban pár hete ismertetett kutatás szerint végül is, ha a B12-vitamin szintje túl magas a vérben, az a korai elhalálozás fokozott kockázatával jár.

Gyógyszertárakban, egészségboltokban és drogériákban is számtalan fajta táplálékkiegészítő beszerezhető vény nélkül, melyeknek a szedését a dobozukon lévő ajánlásokon kívül gyakorlatilag semmi sem szabályozza. Pedig ha túlzásba visszük, komolyan meg is betegedhetünk. Részletek!

A legtöbben azonban általában nem a már említett veszélyek távoltartására szednek B12-t, hanem mert hisznek a reklámokban szereplő jótékony hatások létezésében. Pedig nincs sok tudományos kutatás, amely alátámasztja például a B12 haj- és a bőrerősítő hatását. Arra sokkal több bizonyíték van, hogy a túl sok étrendkiegészítő szedése káros az egészségre. Több tanulmány azt is megállapította, hogy az egészségesek számára a vitaminkiegészítők szedése valószínűleg nem jár előnnyel, azaz ilyen szereket vásárolni csak pénzkidobás.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügynökség (FDA) legfrissebb iránymutatásában pedig kifejti, hogy a szervezetünk csak igen korlátozottan képes felszívni a B12-vitamint az étrendkiegészítőkből. Az egészséges embereknek csak mintegy 10 mikrogramm felszívására van szükségük az 500 mikrogrammos orálisan szedett táplálékkiegészítőből - hívja fel a figyelmet az Insider magazin cikke.

Miért hajlamosak mégis sokan egyre több pénzt adni a B12-t tartalmazó és a többi táplálékkiegészítőért? Mert el szeretnék hinni, hogy az egészséges életmód helyett (legalább részben) a táplálékkiegészítők segítenek a szervezetük karbantartásában. Emellett a vitaminokról a többség csak jót gondol, egy sor kedvező tulajdonságot köt hozzájuk, olykor logikai baktatókkal. Ha azt olvassák például (sajnos egyre gyakrabban a közösségi média ellenőrizetlen információfolyamában), hogy a B12-hiány összekapcsolható acsontritkulásfokozott veszélyével, abból azt a következtetést vonják le, hogy a vitaminpótlás erősítheti a csontok egészségét. Ez pedig összecseng azzal, amit a reklámok sugallnak. S. Bryn Austin, a Harvard Egyetem közegészségügyi karának professzora szerint azonban a fogyasztóknak semmiféle elvárást nem szabad támasztaniuk a táplálékkiegészítőkkel szemben, mivel nincs egyértelmű bizonyíték arról, hogy jótékonyak-e.