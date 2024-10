A B12-vitamin hiány

A B12-vitamin hiánya gyakori az idősebb felnőtteknél, mivel a gyomorban termelődő IF (intrinsic faktor) fehérje – amely szükséges a B12-vitamin bélben történő felszívódásához –, a kor előrehaladtával egyre kisebb számban található meg, különösen az alacsony gyomorsavszint vagy a gyomorsavkiválasztást gátló szerek, valamint a cukorbetegség gyógyszerek tartós alkalmazása esetén. Az idősek mellett a vegánok is nagyobb kockázatnak vannak kitéve a B12-hiányra, mivel a vitamin természetes forrásai kizárólag az állati eredetű táplálékok, mint például a hús, a hal, a tojás, a tej és a máj. Becslések szerint az 50 év feletti felnőttek akár 20 %-ának is lehet B12-hiánya.

A folsav (B9-vitamin) hiány

A folsav hiánya elsősorban azokat érinti, akik kevés zöldséget és a teljes kiőrlésű gabonafélét fogyasztanak, valamint azokat akiknek valamilyen felszívódási zavaruk van, vagy bizonyos gyógyszereket, pl. fogamzásgátlót, hosszú távon alkamaznak. A B9-vitmin élelmiszerekben folát, étrend-kiegészítőkben pedig folsav formában található meg. A folát azon vegyületcsalád általános elnevezése, amely a szintetikus folsavat (utóbbi biohasznosulása magasabb) és származékait is tartalmazza. A folsav és a folát is a szervezetben metabolikusan aktív formává alakul, ehhez az aktiváláshoz azonban B12-vitaminra is szüksége van a szervezetnek. A folsav elégtelen bevitele nőkre, középkorú férfiakra és idősekre jellemző.

A B-12 vitamin, a folsav és a depresszió

A homocisztein a táplálékkal bevitt fehérjék anyagcseréje során keletkezik, majd tovább alakul kéntartalmú metionin és cisztein aminosavakká. A homocisztein metioninná történő átalakításához B12-vitaminra és folsavra van szüksége a szervezetnek. E vitaminok hiányában a homocisztein felhalmozódik a véráramban és a magas homocisztein-vérszintet összefüggésbe hozták a depresszió fokozott kockázatával, illetve káros hatással lehet az idegrendszer receptoraira is.

Vita B12 és Vita B12+Folsav szopogató tabletták

A Vita B12 és Vita B12+Folsav étrendkiegészítők magas hatóanyagtartalmuknak köszönhetően biztosítják a B12-vitamin felszívódását passzív diffúzió által, még akkor is ha az IF faktorral történő felszívódás nem működik megfelelően. Emellett szopogatótabletta formátumának köszönhetően már a szájnyálkahártyán keresztül is elegendő mennyiségű vitamin szívódhat fel. Mindkét termékből napi 1 tabletta elegendő, a szopogató tabletták kis méretűek és kellemes fodormenta ízűek. A Vita B12 és Vita B12+Folsav 30 db-os és gazdaságos, 100 db-os kiszerelésben kaphatóak a gyógyszertárakban!

Vita B12 1000 µg

Vegánok számára a B12-vitamin megfelelő bevitelének biztosítására

Idősek számára a memória támogatására

Hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez és a normal pszichológiai funkciókhoz

Csak napi 1 szopogatótabletta

Ajánlott napi adag: Felnőtteknek napi 1 tabletta

Nem tartalmaz cukrot, laktózt, glutént vagy állati eredetű összetevőket.

Vita B12 + Folsav 1000 µg/400 µg

Idősek számára a memória támogatására

A folsavpótlás különösen azok számára hasznos, akik kevés zöldséget és teljes kiőrlésű gabonát fogyasztanak



Hozzájárul az idegrendszer normal működéséhez és a normal pszichológiai funkciókhoz



Csak napi 1 szopogatótabletta



Ajánlott napi adag: Felnőtteknek napi 1 tabletta

Nem tartalmaz cukrot, laktózt, glutént vagy állati eredetű összetevőket.