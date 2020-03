"Veszélyes tévhitek kezdenek el terjedni"

Dr. Csupor Dezső gyógyszerész, gyógynövényszakértő alapítója és egyik szerzője is a Ködpiszkáló című blognak, amely az egészségügyi tévhitek elleni harcot tűzte zászlajára. Munkájának köszönhetően az Egészséghősök pályázat Egészségügyi szakember kategóriájának közönségdíját is elnyerte tavaly. A koronavírus terjedése kapcsán a tévhitek, álhírek veszélyeiről beszéltünk vele.

HáziPatika.com: A legtöbb olvasó a Ködpiszkáló című blog egyik szerzőjeként ismerheti önt, ahol a gyakori tévhitekkel és hatástalan, zsebeket kiforgató álterápiákkal foglalkoznak. Miért döntött úgy, hogy billentyűzetet ragad és felveszi a harcot ezekkel a tévhitekkel?

Dr. Csupor Dezső: Mindig nagyon szerettem írni és örömmel válaszoltam azokra a levelekre, amelyeket valamilyen egészségügyi témában kaptam. Az ismerősök, rokonok tudták, hogy gyógyszerész vagyok, ezért nagyon sokszor kérdeztek tőlem gyógyszerekről, gyógynövényekről. Sokszor előkerültek olyan témák is, amik tévhitként régóta keringtek a köztudatban. Mivel ezek a kérdések rendszeresen ismétlődtek, úgy döntöttem, nem egyenként küldöm el a választ mindenkinek, hanem egy publikus felületen közzéteszem a gondolataimat. Pontosabban ezek sosem az én véleményemet tükrözik, a leírtak mindegyike tudományos bizonyítékokon alapul. Persze ez idővel változhat, ahogy a tudományos álláspontok is megváltozhatnak, én azonban az aktuális ismereteink szerint igyekszem a leghitelesebb tájékoztatást adni.

HáziPatika.com: Több más szerző is publikál az oldalon, velük állandó szakmai kapcsolatban van?

Cs.D.: Igen, a társszerzők majdnem kivétel nélkül munkatársaim, nagyrészük PhD hallgatóm volt, vagy még jelenleg is az.

HáziPatika.com: A sajtó most szinte csak és kizárólag a koronavírus terjedésével foglalkozik, a hírek mellett pedig természetesen az álhírek is felfutóban vannak. Ön is találkozik ilyen álinformációkkal?

Cs. D.: Igen, én is követem ezeket a híreket, bár már a járvány elején megfogadtam, hogy ebben a témában nem fogok semmit posztolni. Én ugyanis gyógyszerész vagyok, nem virológus, vannak nálam sokkal kompetensebb szakemberek is, én ebbe nem akartam beleártani magamat. Viszont azt láttam, hogy olyan veszélyes tévhitek kezdtek el terjedni, amelyeknek a cáfolatát talán nem hangsúlyozták kellő mértékben a témában felszólalók. A tájékoztató cikkek és videók ugyanis elsősorban az ismeretek átadására koncentrálnak, nem pedig a tévhitek cáfolatára. Kénytelen voltam ezért én is elővenni a témát. Az egyik legelterjedtebb és legveszélyesebb tévhit a koronavírussal kapcsolatban az, hogy a járvány veszélyei el vannak túlozva és úgysem lesz semmi bajunk. Sajnos nagyon sokan gondolják még mindig ezt, ami pedig a járvány terjedését is jelentősen felgyorsíthatja.

Dr. Csupor Dezső és Kulcsár Hajnal, a HáziPatika.com főszerkesztője az Egészséghősök díjátadóján.

HáziPatika.com: Viszont elég komolyan elkezdték büntetni ezeket a rémhírterjesztőket, az operatív törzs sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint tucatnyi olyan személy ellen indítottak eljárást, aki valamilyen rémhír terjesztésébe kezdett. Visszaszoríthatóak ilyen szankciókkal az álhírek?

Cs. D.: Sajnos az interneten mindig meglesz a fóruma az efféle álhíreknek, persze az intenzitásukat lehet csökkenteni. Azért vagyok csak szomorú egy kicsit, mert azok az eszközök, amikkel ezeket a tévhiteket vissza lehetne szorítani, eddig is megvoltak, mégsem foglalkozott senki érdemben a problémával. Évtizedeken át rákos betegeket vertek át olyan szerekkel, amelyeknek semmi hatásuk nincs, mégsem léptek fel hatékonyan ezekkel az emberekkel szemben. Tényleg komoly problémát jelent, hogy egyesek a koronavírus kapcsán rémhíreket terjesztenek, de ennél sokkal komolyabb félrevezetéseket néztek végig tétlenül.

HáziPatika.com: Ha egy orvosi végzettségű ember valamilyen egészségügyi témában nyilatkozik, a laikusok joggal bízhatnak a szavaiban. Mégis előfordul, hogy elvileg hozzáértő, doktori végzettségű emberek is tudományosan teljesen megalapozatlan, sőt bizonyítottan hamis állításokat terjesztenek. Ilyenkor általában valamilyen anyagi érdek áll a szavaik mögött?

Cs. D.: Igen, az ilyenkor elhangzott tanácsok mögött nagyon sokszor van valamilyen anyagi jellegű szándék áll. Hogyha például valaki a vitaminokról állít hihetetlen dolgokat, mint például hogy gyógyítja a rákot, vagy megállítja a koronavírus terjedését, és eközben vitaminokat árusít, érdemes elgondolkodni azon, hogy mennyire önzetlenek a jótanácsai, illetve valóban a beteg érdekeit szolgálják-e, vagy a promóciót? Sajnos az emberek jelentős része erre nem figyel: elolvas valamit és anélkül szűri ki belőle az információkat, hogy észrevenné az árukapcsolást. Ez sem egy új jelenség, a koronavírust megelőzően is így volt, és valószínűleg így is lesz.

HáziPatika.com: Jellemzően kik terjesztik Magyarországon az álhíreket? Az imént említett gazdasági okok vannak túlsúlyban, vagy sokszor inkább csak a tudatlanság vezet bizonyos embereket félre?

Cs. D.: Mind a kettő jellemző. Van ugye az a csoport, aki kimondottan üzleti okok miatt terjeszt álhíreket. Sok olyan ember is van azonban, aki megfelelő háttérismeret híján ad tovább alaptalan és hamis információkat élő szóban, vagy a weben. Ezeket az embereket sokszor a jószándék vezérli és azt hiszik, hogy ezekkel az álhírekkel segíthetnek másokon. Ráadásul az információ is egyre jobban torzul, ahogy továbbadják azt: egy szakmai cikkben talán még minden stimmel, de a magyar fordításban már valamit nem megfelelően értelmeznek, az azt továbbítóknál pedig még több dolog sikkad el. Ugyanolyan, mint az a gyermekjáték, amikor az egymás mellett ülők a másik fülébe súgva adnak tovább valamit, a lánc végére érve pedig már teljesen más lesz az üzenet. Mondok egy példát is: megszületik egy cikk arról, hogy egy növény kivonata egy lombikban képes volt elpusztítani a daganatsejteket, de a Facebook-on ez a hír már úgy terjed, hogy találtak egy növényt, ami gyógyítja a rákot. A kettő között óriási különbség van!

"Álhírek már korábban is voltak, mégsem foglalkozott senki érdemben a problémával"

Fotó: Dr. Csupor Dezső

HáziPatika.com: Nem volt még problémája amiatt, hogy a hatástalan terápiákkal foglalkozó cikkekkel megsértette az azt árusító személyek gazdasági érdekeit?

Cs. D.: Annak ellenére, hogy már nagyjából 200 írás megjelent a blogon, és ezek jelentős része tényleg valakinek az érdekét sérti, eddig sem fenyegetés, sem jogi támadás nem ért. Talán azért van ez, mert amikor én vitába szállok, nem egy adott embert támadok, hanem egy állítást. Ráadásul ezt az állítást sem a saját véleményem, hanem a tudományos bizonyítékok alapján próbálom cáfolni. Tehát nem velem kellene a bíróságon vitatkozni, hanem a jelenleg ismert valósággal. Azzal pedig általában elég nehéz.

HáziPatika.com: Gyógynövényszakértőként a Magyar Nemzetnek nemrég azt nyilatkozta: Magyarországon virágkorát éli a gyógynövénykultusz, ez azonban veszélyes lehet. Nem megfelelő az itthoni szabályozás a gyógynövényekből készült termékekre?

Cs. D.: Nagyjából húszezer gyógynövény alapú termék van a piacon, ennek nagy része olyan termékkategóriában van, amelyek összetételét és minőségét a hatóságok nem vizsgálják. Persze ha a gyártó felelősségteljes, akkor nincs semmi gond, ha viszont nem, akkor rossz minőségű termék kerülhet a fogyasztókhoz.

HáziPatika.com: Ön azért használ rendszeresen gyógynövényeket?

Cs. D.: Nem rendszeresen, de időnként igen, hogyha szükségem van rá. A gyógynövény gyógyhatású, ezért csak valamilyen betegség esetén érdemes alkalmazni. Ha az ember egészséges, gyógyszert sem kell szednie, és nem lesz még sokkal egészségesebb attól, hogy gyógynövényeket fogyaszt. Persze vannak olyan növények is, amelyet rendszeresen fogyaszthatunk, citromfűteát például minden nap lehet inni.

HáziPatika.com: Az Egészséghősök pályázat tavalyi díjátadóján közönségdíjat vehetett át. Hogy fogadta ezt az elismerést?

Cs. D.: Mivel közönségdíjat vehettem át, én úgy fogtam fel, hogy az olvasóimtól kaptam az elismerést. Ezt a munkát én teljesen ingyen végzem, egyfajta hobbi is nekem. Az ellentételezése számomra az, hogy amit leírok, azt elolvassák, illetve hogy értékelik és elismerik a munkámat. Emiatt is nagyon jólesett a közönségdíj.