Átadtuk a HáziPatika EgészségHősök díjakat – ők 2024 legjobb egészségügyi szakdolgozói

Több év kihagyás után hirdettük meg újra EgészségHősök szavazásunkat olvasóink körében. A közelmúltban pedig átadtuk a díjakat az általuk választott legjobb egészségügyi szakdolgozóknak. „A 2024-es pályázatban rendhagyó módon nem orvosokra vagy intézményekre koncentráltunk, hanem olyan egészségügyi szakmákra, amelyek nincsenek a középpontban, általában kevesebb figyelmet, megbecsülést kapnak, holott igen sok múlik rajtuk, legyen szó megelőzésről, gyógyításról vagy rehabilitációról” – emelte ki Kriska Erika, a Central Médiacsoport Egészségügyi kommunikációs szakértője, az esemény moderátora a díjátadó ünnepségen.



Fotó: Central Médiacsoport, Kurcz Lőrincz

„A Central Médiacsoport elkötelezett egy jobb társadalom mellett. Olyan közösséget szeretnénk építeni vállalatunkon belül, de azon túl is, amelyben működik az empátia, ahol megbecsülik a teljesítményt” – mondta el Lipták Tímea női digitális és magazinüzletág-igazgató hozzátéve: a HáziPatika piacvezető egészségügyi weboldal neve immár huszonöt éve jelent egyet a hiteles informálással, a közérthető ismeretterjesztéssel. „A célunk egyfajta hídszerepet betölteni az egészségügyben dolgozó szakemberek és a laikusok között, és továbbra is hiszünk abban, hogy lehetséges értéket teremteni magas olvasottság, üzleti sikeresség mellett.”

Lipták Tímea, a Central Médiacsoport női digitális és magazinüzletág-igazgatója - Fotó: Central Médiacsoport, Kurcz Lőrincz

„Ma, amikor az orvosnak a szűk értelemben vett gyógyításon túl sokszor nehezen jut ideje a betegre, felértékelődik minden olyan szakma, ami a személyes odafigyelést pótolni, kiegészíteni képes. A gyógyulásban messze nem csupán a gyógyszer vagy egy műtét számít. Fontos az is, hogy hogyan bánnak az emberrel. Sőt, néha a fele gyógyulást jelenti… Manapság nagy hiány van emberségből, ezért talán nem túlzás hősnek nevezni azokat, akik nehéz munkakörülmények között az elvárhatónál jóval többet tesznek” – tette hozzá Kempf Zita, a HáziPatika főszerkesztője.

Fotó: Getty Images

A díj kiírására csaknem 1000 jelölés érkezett, amellyel 104 jelöltet támogattak a páciensek, kollégák. Közülük szakértő zsűri választotta ki kategóriánként azt az öt pályázót, akikre a HáziPatika olvasói voksolhattak három héten át - nekik ezúton is köszönjük a részvételt. Rekordmennyiségű, 240 ezer szavazat érkezett, melyek alapján 2024-ben:

Az Év Orvosasszisztense: Plank Krisztina / Semmelweis Egyetem



„Páciense voltam, és nála kedvesebb, gondosabb, segítőkészebb, profibb angyalt még nem ismertem” – írta róla egyik ajánlója. Krisztinával elsősorban csontsűrűség-vizsgálatok során találkozhatnak a páciensek, de rendszeresen tanítja az egészségügyi hallgatókat is, valamint sokat segít pályaválasztás előtt álló fiataloknak.

Plank Krisztina veszi át a díját Prof. Dr. Bodoky Györgytől, a Dél-pesti Centrumkórház Onkológiai Centrumának vezető főorvosától - Fotó: Central Médiacsoport, Kurcz Lőrincz

Az Év Ápolója: Majorné Bukor Edit / Szolnoki Hetényi Géza Kórház

"Editnek nem a munkája, hanem a hivatása az egészségügy!” „Nem tekinti tehernek, hogy másokon segítsen.” „Mindig kedves, mosolygós, pedig biztosan neki is van rossz napja.” – hangoztak az ajánlások. Edit 1996 óta dolgozik ápolóként, tevékenykedett sebészeten és urológián is, jelenleg nefrológiai osztály munkatársa. „Nagyon szeretem a munkám” – fogalmazott.

Az Év Mentőse: Poroszkai German István / Dunakeszi Mentőállomás

"Harminc év szolgálat után is minden nap úgy megy be dolgozni, hogy szereti a munkáját" – mondják Istvánról, akiről még mentőben született újszülöttet is neveztek el hálából. A szakember alig akarta elhinni, hogy felterjesztették Egészséghős díjra, amit meghatódva vett át. Mint elmondta, el sem tudja képzelni, hogy egyszer abbahagyja ezt a munkát.

Kempf Zita főszerkesztő és Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR vezetője az Év Mentősével, Poroszkai German Istvánnal - Fotó: Central Médiacsoport, Kurcz Lőrincz

Az Év Civil Egészséghőse: Csernák Krisztina pszichológus, Kecskemét

"Csodás életutat járt be, melynek következtében kiemelkedő példát adhat embertársainknak" – nyilatkozott egyik ajánlója Krisztináról, aki Kecskeméten dolgozik pszichológusként, de kórházi ellátásban is segédkezik. "Munkám egyben a hivatásom is. Szeretem a kórház "szagát", miliőjét, fegyelmezettségét, és büszke vagyok minden munkafrontomon pácienseim változni akarására.” Krisztina gyászfeldolgozásban is segít – saját küzdelmei nyomán.

A díjátadó eseményen zsűritagként részt vett Prof. Dr. Bodoky György, a Dél-pesti Centrumkórház Onkológiai Centrumának vezető főorvosa, aki arról beszélt, milyen sokrétűen segítik a gyógyítást az ápoló és orvosasszisztens kollégák; képzettségüknek, emberi hozzáállásuknak jelentős szerepe van egy-egy intézmény szakmai munkájában.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR vezetője adta át az Év Mentősének szánt díjat. Beszédében kiemelte: bajtársainak szükségük van a kisebb-nagyobb megerősítésekre, hogy napi szinten, kiégés nélkül legyenek képesek végezni emberpróbáló feladatukat. - Munka-e a társadalmi munka? Munka-e az, amit az ember elhivatottságból, szívvel-lélekkel végez? – tette fel a kérdést Paul Ágnes kommunikációs szakértő hangsúlyozva, hogy civil szerepvállalás és segítségnyújtás nélkül egyetlen modern társadalom sem működne.

A 2024-es díjazottaknak ezúton gratulálunk!