Vodcast: tumormarkerek a laborleleten - biztosan rákot jeleznek?

Egyre fiatalabb korban dianosztizálnak bizonyos daganatokat, amelyek hátterében a helytelen életmód és számos civilizációs ártalom is húzódik. A rákos megbetegedésről bizonyos tumormarkerek is árulkodhatnak, Szász Máté biológus, a Synlab sportdiagnosztikai tudományos vezetője szerint ugyanakkor ezek a jelzőanyagok bizonyos esetekben megtévesztő eredményt is produkálhatnak.