„Rákos vagyok – és végtelenül dühös”

„42 éves nő vagyok, és hamarosan melleltávolító műtétem lesz mellrák miatt. Egyre gyakrabban ébred fel bennem egy érzés, amelyet mindig is nehéz volt megélnem. Azt hiszem, ez a düh. A múltban rendszerint elfojtottam és magamban tartottam, ez azonban rossz hatással volt az általános hangulatomra, közérzetemre. Most viszont úgy érzem, számolnom kell ennek következményeivel” – kezdte levelét a The Guardian egyik olvasója.

Joggal érezhet dühöt egy nő, aki megbetegedett, és emiatt a melle eltávolítása vár rá? Fotó: Getty Images

„Félek”

A levélíró azt is bevallotta, hogy a negatív érzelmekkel eddig jellemzően úgy küzdött meg, hogy kifutotta magából azokat. Állapota és a rá váró műtét miatt azonban egy ideig le kell mondania kocogásról.

Úgy érzem, nem kerülgethetem tovább ezt az érzést, át kell élnem valahogy a haragomat, de félek. Aggódom, hogy a harag vajon milyen hatással lesz rám, ugyanis az egyetlen dühös női minta, amelyet ismerek, negatív. De még jobban aggódom a szeretteim miatt, mert nem akarom megijeszteni őket. Szeretnék tanácsot kérni azzal kapcsolatban, hogyan ismerjem fel, illetve hogyan éljem meg egészségesen a dühömet” – fogalmazott a nő.

„Változtasd meg kapcsolatodat a haragoddal”

A nő levelére Philippa Perry pszichoterapeuta válaszolt. Elsőként felhívta a figyelmet arra, hogy a társadalomban még mindig kettős mérce van érvényben az érzelmek kimutatásával kapcsolatban. A nőktől például teljesen elfogadott a kiszolgáltatottság és a szomorúság átélése, elvárják tőlük azonban, hogy a haragjukat elfojtsák. Ezzel szemben a férfiaknak megengedik, hogy dühösek legyenek, a könnyeket viszont nem.

Bár az eszünkkel tudjuk, hogy ezek ma már teljesen elavult sztereotípiák, a zsigereinkben még mindig ott élnek, és jelentősen befolyásolják az érzelmeinkkel való kapcsolatunkat. A nők esetében még mindig sokan szégyenteljesnek bélyegzik a düh kimutatását. Ne hagyd, hogy ez a megbélyegzés irányítson, a haragod ugyanis teljesen természetes és elfogadható válasz mindarra, amin keresztülmész. Változtasd meg kapcsolatodat a haragoddal!” – fogalmazott a szakértő.

A terapeuta szerint érdemes úgy gondolni a haragra, mint az énünk azon részére, amely a legjobban szeret bennünket. A harag egy hasznos érzelem, amely a mi oldalunkon áll, védeni akar minket, és egyértelműen jelzi, hogy mit akarunk és mit nem. „A harag képessége alapvetően jó. Ez egy jelzés arról, hogy valami fontos történik benned. Csak azért sorolják gyakran a rossz érzelmek közé, mert nem mindenki tanulta meg, hogyan kell biztonságosan megélni és konstruktívan kezelni. De ezt bármikor meg lehet tanulni, neked is menni fog” – vélekedett Perry.

Tippek a harag megfelelő kezeléséhez

A terapeuta tanácsokat is megfogalmazott a harag időben történő felismeréséhez és megfelelő kezeléséhez, amelyeket nemcsak a kérdezője, hanem akár te is hasznosíthatsz a mindennapokban.