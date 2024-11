Így jelenik meg Michelangelo művein az emlőrák

A rétegfelhőzet szakadozik, a látási viszonyok egyre több helyen javulnak - fronthoz kapcsolódó felhőtömbök vonulnak északnyugatról délkelet felé, de emellett is számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokra. Azonban a szélvédett - főleg délnyugati és északkeleti - tájakon borult, párás, ködös maradhat az idő. A felhőtömbökből az ország északi, északkeleti vidékein helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Arrafelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik a nyugatias szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között várható, de ahol tartósan borult marad az ég, ott ennél hűvösebb idő várható. Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő. Nem lesz rossz idő, de aki érzékeny a frontokra, több tünetre is számíthat.