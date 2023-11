„A mi családunkban a rák a szokásos” – szoktam válaszolni, amikor ilyen-olyan egészségügyi vizsgálatok előtt felteszik nekem a kérdést: előfordult-e a családomban bármilyen komolyabb betegség. Tudom, ezzel a háttérrel sokan vagyunk így. A daganatos megbetegedések száma ugyanis ugrásszerűen megnőtt az elmúlt évtizedekben világszerte. Éppen ezért lenne fontos, hogy a rákszűrés szó ne csak egy legyintés kíséretében unásig ismételgetett frázis legyen.

Harmincévesen találtam az első csomót

Talán a saját példámon keresztül tudom ezt leginkább alátámasztani. Alig múltam harmincéves, amikor csomót találtam a bal mellemben. Fel is hívtam a lakóhelyemhez tartozó emlőszűrő központot, és mivel tünetem volt, szinte azonnal fogadtak. Az ultrahangos felvételen jól látszott, hogy valóban van ott valami, amiből rögtön mintát is vettek (nem, egyáltalán nem fájt). A citológiai vizsgálatból derült ki, hogy csak egy jóindulatú cisztáról volt szó. Mivel a családi halmozódás miatt a rizikócsoportba tartozom, ráadásul már megéltem, milyen szorongató a diagnózisra várni, jóval az ajánlott 45 éves kor előtt elkezdtem szűrésre járni. Tisztában vagyok ugyanis azzal, hogy ha időben elcsípik a mellrákot, akkor gyógyítható, ellenkező esetben viszont akár egészen fiatalon és gyorsan bele lehet halni. Édesanyám – bár már nem él – huszonegy egészségben eltöltött évet nyert, mert önvizsgálattal időben felismerte, ezért teljesen meg tudták gyógyítani. Legutóbb néhány héttel ezelőtt – előzetes időpontfoglalást követően – kerestem fel a szűrőközpontot, ahol legfeljebb egy órát töltöttem el, pedig a lehetséges kockázatok miatt nálam a mammográfia után emlő-ultrahangvizsgálatot is végeztek.

A 45 és 65 év közötti nőket levélben kérik fel mammográfiás emlővizsgálatra. A behívott nőknek csupán a fele megy el a szűrésre, a távolmaradásra pedig bizonyára mindenkinek számos oka van. Tudom, hogy milyen, amikor az embernek semmire nincs ideje. Vannak gyerekeim, munkám, és igen, néha szalad a ház, mint mindenki másnál. Azzal is tisztában vagyok, hogy sokan féltik a munkájukat, próbaidő alatt nem mernek elkéredzkedni, vagy épp a kisgyereküket nincs kire rábízni. Olyat is ismerek, aki fél a diagnózistól, vagy a vizsgálat okozta esetleges fájdalomtól. Ráadásul egyre nehezebb a szűrésekre időpontot foglalni. Mindezek ellenére nőként a szűrést – amely kétévente utazással együtt maximum néhány órát vesz igénybe – nem hagyhatod ki: az emlőrák esetében ugyanis a gyógyulás esélyei annál jobbak, minél korábban ismerik fel, illetve kezdik meg kezelést.

Minden hónapban fordíts néhány percet az emlő önvizsgálatra! Fotó: Getty Images

Első lépés: önvizsgálat

A megelőzés fontos része az önvizsgálat. Ezt havonta egyszer, lehetőleg mindig ugyanakkor végezd el, mégpedig a menstruáció utolsó napját követő hetedik napon, amikor az emlő a legpuhább. A klimaxot követően már elég csak a hónap egy bizonyos napját megjegyezni, ezt bármihez kötheted, lehet például a hónap első vagy utolsó napja. Természetesen nem minden csomó jelent rákot. Az emlő fiatalkorban a nagyobb mennyiségű mirigyállomány, később pedig a jóindulatú elváltozások vagy a zsírszövet miatt lehet csomós tapintású. Ezért is fontos a rendszeres önvizsgálat – még terhesség és szoptatás alatt is –, és ha új csomót vagy addig nem tapasztalt elváltozást észlelsz (például befelé forduló mellbimbót vagy váladékozást), keresd fel a hozzád tartozó emlőszűrő központot vagy a háziorvosod, aki elirányít a megfelelő helyre! (részlet Dr. Demeter Jolán: Az emlőrákról mindenkinek – című könyvéből)

„Igen, tapintottam ezt a csomót, már két éve nő. Azért nem jöttem előbb, mert féltem, hogy rák. Már túl késő?” – sajnos előfordul, hogy az érintettek nem kérnek időben segítséget.

Ha a rizikócsoportba tartozol, különösen fontos a gyakori önvizsgálat, hiszen a korán, áttétek nélküli stádiumban felfedezett emlőrák legtöbb esetben gyógyítható. Nagyobb a mellrák kockázata, ha az alábbiak közül akár egy is érvényes rád:

korán jelentkezett a menstruációd, vagy későn következett be a klimaxod (hosszú ideig tartó termékeny ciklus)

előfordult a családodban emlő-, petefészek-, vagy bélrák

nem szültél, nem szoptattál

korábban volt jóindulatú emlőelváltozásod vagy emlődaganatod

zsírdús étrendet követsz, túlsúlyod van

gyakran fogyasztasz alkoholt

dohányzol

hormonpótló kezelést kapsz

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint az emlőrák a nők második leggyakoribb daganatos megbetegedése. Magyarországon évente mintegy 8000 új megbetegedést és 2100-2200 közötti halálesetet tartanak nyilván. Ha tehát a rizikócsoportba tartozol, javasolt lehetőleg évente egyszer felkeresni azt a szűrőközpontot, ahová a lakóhelyed szerint tartozol, de a vizsgálatok gyakoriságát minden esetben egyénileg kell mérlegelni. A 45 és 65 év közötti nők kétévenként levélben kapnak meghívót a mammográfiás emlővizsgálatra. Ebben szerepel a vizsgálat helye és ideje, vagy az időpont kérésére, illetve módosítására szolgáló telefonos elérhetőség. Ha van érvényes TAJ-számod és a korábbi szűrésed óta már eltelt két év, mégsem kaptál behívólevelet, akkor erre a címre írj: szuresiranyitas@nnk.gov.hu.

A mammográfiás készülék mindkét emlőről kétirányú röntgenfelvételt készít. Fotó: Getty Images

Így zajlik a mammográfia

A mammográfiás központba vidd magaddal a meghívólevelet, TAJ-kártyádat, illetve – ha vannak – korábbi mammográfiás felvételeidet és emlővizsgálati leleteidet is! A szűrőállomáson először feltesznek majd néhány kérdést, például hogy vannak-e panaszaid, előfordult-e a családodban emlő- vagy bármilyen daganat, van-e valamilyen alapbetegséged, szoptattál-e, illetve kapsz-e valamilyen hormonpótló kezelést.

A szűrés első lépése a tapintásos vizsgálat, amely teljesen fájdalommentes. A mammográfiát végző szakasszisztens ehhez megtapintja a melleket és azok környezetét, majd a hónaljakat és a kulcscsont feletti árkokat is. Ezután a mammográfiás készülék elé kell állnod, amely mindkét emlőről kétirányú röntgenfelvételt készít. Fontos tudni, hogy a megfelelő minőségű kép elkészítéséhez a melleket össze kell nyomni, ez kissé kellemetlen lehet, de nem fájdalmas, a felvétel elkészítése ráadásul mindössze néhány másodpercet vesz igénybe. Azért van erre szükség, mert az emlőkről egyenletesen éles, tiszta képet kell készíteniük a kiértékeléshez. (Ha mellimplantátumod van, az sem jelent akadályt, ebben az esetekben egyéni paramétereket állítanak be a mammográfon.) A mammográfiás felvételt egymástól függetlenül két radiológus értékeli. Panasz, gyanús tünet esetén, vagy a mammográfián látható elváltozás tisztázására emlő-ultrahangvizsgálatot is végezhetnek. Az eredményt a vizsgálatot követően kapod kézhez, vagy az EESZT felületén találod meg. Ha minden rendben, két év elteltével ismételten szűrővizsgálatra fognak hívni.