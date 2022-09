Alma

Az alma például a tüdő-, illetve a prosztatarák ellen harcolóknak nyújthat segítséget. A Precision Oncology című szaklapban jelent meg az a tanulmány, amely szerint a kurkumában , a szőlőben és az almában található egyes összetevők kombinációja segíthet elérni a prosztatát érintő tumor zsugorodását. Az almát mindig héjastól fogyasszuk!

Cékla

A cékla bámulatos hatásai.

Szintén nagyon egészséges céklát enni, mivel antioxidánsokban gazdag, sok benne a C- és az E-vitamin, ezért segít harcolni a rákos megbetegedésekért gyakran felelőssé tehető szabad gyökök ellen is.

A cékla segít harcolni a szabadgyökök ellen

Brazil dió

A brazil dió magas szeléntartalma miatt érdemel figyelmet. Az alacsony szelénszint meggyengítheti az immunrendszert és védtelenebbé teheti a szervezetet számos betegséggel, például a rákkal szemben is, akik pedig már betegek, azoknak pláne fontos, hogy mindent megtegyenek, hogy immunrendszerük a lehető legerősebb legyen. Az alacsony szelénszintet kutatások több rákfajta, például a mellrák kialakulásával is összekapcsolták már.

Brokkoli

Brokkoliból is érdemes minél többet enni. Van benne A-, B2-, B6-, C- és K-vitamin, illetve folsav , mangán, kálium, magnézium, amelyek mind fontosak ahhoz, hogy az immunrendszerünk megfelelően erős és ellenálló legyen. Emellett olyan anyagokat is tartalmaz (például szulfurofánt), amelyek hatékonyak a rákbetegségek kialakulásának megelőzésében.

Keresztes virágúak

Az Immunity című szaklapban megjelent tanulmány szerint a keresztes virágúak családjába tartozó növények, például a kelbimbó rendszeres fogyasztása jelentős mértékben lecsökkentheti a vastagbélrák kialakulásának esélyét. Ugyanezen okból érdemes sok káposztát és karfiolt is enni, és még azért is, mert akadályozzák, hogy gyulladások alakuljanak ki a bélrendszerben - különösen a vastagbélben.

Magvak

Az omega-3 zsírsavakban gazdag magok (illetve a belőlük sajtolt olajak), mint a lenmag, a dió, vagy a chia-mag fogyasztása szintén gyulladáscsökkentő hatású, és csökkentheti például a mellrák kialakulásának esélyét.

Gyömbér

Kutatások szerint a gyömbérnek is vannak rákmegelőző, illetve tumorellenes hatásai. A benne található gingerol hatékonyan támogathatja a mellrákban, vastagbélrákban, májrákban, prosztatarákban és bőrrákban szenvedők kezelését.

Zöld tea

A zöld teában található nagy mennyiségű antioxidáns igen hatékony a megelőzésben, de mellrákban, illetve bőrrákban szenvedők számára is javasolják a szakértők a rendszeres fogyasztást.

Forrás: care2.com