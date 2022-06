Rossz szokások, amelyek növelik a rák esélyét

A rák egyik legnagyobb rizikófaktorának továbbra is a dohányzást jelölik meg a szakemberek. Minél gyakrabban, illetve minél hosszabb ideig cigarettázunk, annál nagyobb esélyt adunk a ráknak – és nemcsak a tüdőráknak, hanem a szájüregi ráknak, a torokráknak és a nyelőcsőráknak is. Emellett nagyobb veszélybe kerül a májunk, a húgyhólyagunk, a hasnyálmirigyünk, a vesénk, a gyomrunk és a vastagbelünk is. A National Cancer Institute jelentése szerint a dohányfüstben csaknem 250 fajta káros vegyi anyag található, amely közül 69 kifejezetten rákkeltő is – például az arzén vagy a formaldehid. Az alábbiakban további rizikótényezőket mutatunk be a Prevention gyűjtése alapján.



A sok ülés és az egészségtelen táplálkozás is a rizikótényezők közé tartozik. Fotó: Getty Images

Egészségtelen táplálkozás és káros szenvedélyek

Hogy az alkoholfogyasztás is nagyban megnöveli a rákos megbetegedések kialakulásának esélyét, szintén számos kutatás igazolja. Ráadásul, míg korábban úgy tartották, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás kevésbé veszélyes, a Lancet 2018-as tanulmányából már az derült ki, hogy valójában egyáltalán nem szabadna alkoholt innia azoknak, akik szeretnének egészségesek maradni. A túlzásba vitt alkoholfogyasztás megnöveli a szájüreg, a torok, a máj, a nyelőcső, a vastagbél és a mell elrákosodásának esélyét – ha pedig valaki egyszerre dohányos és rendszeres alkoholfogyasztó, annak még nagyobb az esélye arra, hogy rákos legyen. Ráadásul az alkohol akadályozza a dohányzástól károsodott sejtek regenerálódását is.

Étkezésünkben is lehetnek olyan faktorok, amelyek növelik a rákos megbetegedések kialakulásának rizikóját. A vörös hús, illetve a feldolgozott húsipari termékek (kolbász, virsli, szalámik, felvágottak) rendszeres fogyasztása hajlamosabbá tesz például a vastagbél, illetve a végbél elrákosodására. Ezeket természetesen nem kell teljesen kizárni az étrendből, de figyelni kell rá, hogy csak igen mértékletesen fogyasszuk őket. Emellett a magas glikémiás indexű ételek, mint az üdítőitalok, a gyorsételek, a fehér lisztből készült ételek, a cukros ételek mind megnövelik a prosztatarák kialakulásának esélyét. Ugyanakkor a hüvelyesek fogyasztása éppen ellenkező hatással van a szervezetre, és csökkenti nemcsak a prosztatarák, hanem a vastagbélrák kialakulásának esélyét is.

Bajt okoz, hogy túl sokat ülünk

Szintén komoly rizikófaktornak számít a mozgásszegény életmód, így az ülőfoglalkozást végzők is fokozott veszélyben vannak. Minél többet ül valaki napi szinten, annál nagyobb esélye van a vastagbélrákra, a petefészekrákra és a tüdőrákra is. Ugyanakkor kutatások igazolják, hogy a rendszeres, mérsékelt intenzitású testmozgás (például napi 30 perc közepes tempójú séta) szinte az összes rákfajta kialakulásának esélyét csökkenti. Emellett sokat segít az egészséges testsúly megtartásában, illetve elérésében, ami egyáltalán nem csak esztétikai szempontból fontos. Az elhízás és a túlsúly ugyanis szintén a legnagyobb rák-rizikófaktorok közé tartozik. A túlsúlyos embereknek sokkal nagyobb az esélyük rá, hogy mellrákjuk, petefészekrákjuk, vastagbélrákjuk, pajzsmirigyrákjuk, húgyhólyagrákjuk vagy hasnyálmirigyrákjuk legyen.