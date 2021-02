A bőrrák 5 kevésbé ismert tünete

Ha a bőrrákot emlegetjük, a legtöbbeknek a melanoma ugrik be - ez a bőr festéksejtjeiből kiinduló rák jellemzően az anyajegyek elváltozásával hívja fel magára a figyelmet. Bár az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az előfordulása, nem ez a leggyakoribb bőrráktípus, mégis sok szó esik róla, mert a legveszélyesebb daganatok közé tartozik. Gyorsan növekszik, roncsolja a szöveteket és könnyen ad áttétet a test távolabbi részein is, ezért a szakértők nem győzik felhívni az emberek figyelmét az anyajegyek rendszeres ellenőrzésére. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a bőrrák két leggyakoribb típusa, a basalioma (bazálsejtes karcinóma) és a spinalioma (laphámrák) tünetei is felismerhetők otthon - csupán azt kell megtanulni, hogy mik azok az elváltozások, amelyeket fel kell ismernünk. A Health.com portál cikkében összegyűjtötték azokat a kevésbé ismert bőrtüneteket, amelyekkel jobb mihamarabb bőrgyógyászhoz fordulni.

Egyes bőrproblémák a férfiaknál jóval gyakrabban fordulnak elő, mint a nőknél, és ezek közül van olyan veszélyes bőrbetegség, amely férfiaknál mutat nagyobb halálozási arányt. Kattintson a részletekért!

Fénylő dudor

Eleinte pattanásnak vagy akár rovarcsípésnek is tűnhet az apró, fénylő, kezdetben gyöngyházfényű csomó a bőr alatt, ami a hám legalsó rétegéből eredő bőrrák, a basalioma tünete. Mivel nagyon lassan nő, sokáig észrevétlen marad, az érintettek legtöbbször akkor fordulnak vele orvoshoz, amikor a csomó kifekélyesedik, majd a közepén var keletkezik, ami időnként leesik, aztán újra megjelenik. Bár a basalioma csak extrém ritka esetekben képez áttétet, fontos, hogy időben felismerjék, mert a fekélyes seb növekedésével a tumor a környező szöveteket is szétroncsolja - ez főleg akkor veszélyes, ha az elváltozás a szem környékén található.

h i r d e t é s

Alaposan vizsgáljuk át a bőrünket hetente legalább egyszer! Fotó: Getty Images

Kezdetben hasonló tünetekkel ütheti fel a fejét a Merkel-sejtes karcinóma is, ám ez a rosszindulatú bőrdaganat sokkal agresszívebb. Az apró, bőrszínű, kemény csomók a bőrfelszín alatt gyorsan növekednek, néhány hónap alatt akár több centiméteresre is megnőhetnek, majd hámlani kezdenek és kifekélyesednek. Általában idősebb korban, 60-70 év felett jelentkezik, jó hír azonban, hogy a ritkább daganattípusok közé tartozik, a bőrrákos esetek mindössze 3 százalékát okozza.

Pikkelyes hámlás

A vörös, pikkelyesen hámló foltok láttán legtöbbször ekcémára kezdünk gyanakodni és az illatmentes, bőrnyugtató krémek után nyúlunk, hogy hidratáltan tartsuk a száraz részeket. Ám ha pár nap, hét elteltével sem javul a helyzet, érdemes megmutatni a foltot egy bőrgyógyásznak. Hasonló tünetekkel jelentkezhet ugyanis a bőr hámsejtjeiből kiinduló rosszindulatú elváltozás, a laphámdaganat. Elsősorban a nap által gyakran ért bőrfelületeken alakulnak ki gyulladt, erőteljesen hámló foltok, amik felszíne érzékeny lehet, gyakran véreznek is. Hiába kenegetjük testápolóval, vény nélkül kapható gyógykenőcsökkel, a helyzet változatlan marad, sőt előfordulhat, hogy lassan növekedésnek indul a begyógyulni nem akaró "seb" - ezt azonban nem érdemes megvárni, mert a betegség végső stádiumában a nyirokcsomókban képezhet áttétet.

Nedvedző vagy pörkös sebek

A gyakran nedvedző, vérző, pörkösödő, ám gyógyulni nem akaró elváltozásokat mindig vegyük komolyan! Mind a basalioma, mind a spinalioma bizonyos stádiumaiban jelentkezhetnek vérző, pörkösödő sebek, amelyek a szokásos sebkezelő krémek hatására sem múlnak, sőt idővel inkább rosszabbodnak. Érdemes továbbá megemlíteni a bőr rákmegelőző állapotát, a Paget-kórt, mely ekcémához hasonló, irritált viszkető foltokat okoz - a kezdetben pirosas, élesen elhatárolt területek felszínén idővel fehér lerakódások jelentkezhetnek, de az is előfordul, hogy apró hólyagocskák alakulnak ki, melyek nedvedzenek és pörkösödhetnek. Kezelés nélkül a Paget-kórból minden esetben rákos megbetegedés alakul ki, ezért várakozás helyett javasolt mihamarabb orvoshoz fordulni a tünetekkel.

Vöröses, lilás elszíneződés

Biztos elpattant egy ér vagy beütöttem magam valamibe - legyinthetnénk a lilás, pirosas foltok láttán, de van, hogy ennél jóval súlyosabb ok áll a háttérben. Főként az idős férfiak kezén és lábán megjelenő vörös, bíborlila vagy barnás, fájdalmas csomók láttán kell résen lenni, ez ugyanis egy éreredetű daganatos megbetegedés, a Kaposi-szarkóma jellegzetes tünete. A kisebb foltok idővel kiemelkednek a bőrből, élénkvörös plakká, majd csomókká alakulnak, daganatszerűvé válnak, és gyorsan terjedni kezdenek. A magyar származású orvos, Kaposi Mór által leírt kórnak ma már négy típusa ismert, itthon főleg a szervátültetésen átesett, legyengült immunrendszerű betegeknél, valamint az AIDS-hez társuló megbetegedésként fordul elő. Emellett a már említett Merkel-sejtes karcinóma is jelentkezhet kékes, pirosas, lilás színű csomókkal.

Nem múló elváltozások

Legyen az dudor, csomó, pirosas, gyulladt folt, hámlás vagy apró seb, időről időre vizsgáljuk meg alaposan, és ha hetek múltán sem javul vagy tűnik el, forduljunk bőrgyógyászhoz! A pattanások, sérülések, csípések okozta duzzanat és seb is (jó esetben) nyomtalanul meggyógyul ennyi idő alatt, így ha három hónapnál régebben fennáll valamilyen elváltozás, azt mindenképp érdemes kivizsgáltatni.