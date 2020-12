8 tipp a rák ellen

Íme, 8 módja annak, hogy elkerüljük a rákos megbetegedéseket.

1. Egyáltalán ne dohányozzon!

2. Legyen mértékletes!

3. Legalább 30 perc izzadás kell egy héten!

4. Ne alkoholizáljon - többnyire!

5. Szeresse a brokkolit!

6. Fontos a nap elleni védelem

7. Relaxáljon néha!

A 2011-es The British Journal of Cancer nevű tanulmány szerint, a rákos megbetegedések 40 százalékát- dohányzás, túlsúly, mozgáshiány - okozza, írja a yahoo.com. "A tüdőrákhoz a dohányzás, a bőrrákhoz a túlzott napozás, a méhnyakrákhoz a HPV kapcsolható" - mondja Dr. Gregory Masters, a Helen F. Graham Cancer Center orvosa" A genetikai elváltozások a rákos megbetegedések kis részben, 10-15 százalékában felelősek - tette hozzá.Tehát, mert ez a leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a rák kialakulásának kockázatát.bármilyen rákos megbetegedés esélyének csökkentésében. A dohányzás 30 százalékkel növeli a rák kockázatának kialakulását, különöse a tüdőrákét. Sőt a 2010-es, a Journal of the American Medical Association szaklapban megjelent tanulmány szerint, a napi 20 szál helyett, napi 10 szál cigaretta elszívása is csökkenti a dohányzás okozta tüdőrák kialakulásának arányát, 27 százalékkal.A kilók gyűjtése nem csak a derékbőségre hat rosszul. Az American Institute for Cancer Research (AICR) kutatása szerintmegbetegedést - például nyelőcső, vese, epehólyag - is elősegít., hogy a zsírszövet fehérjét termel, ami gyulladást okoz, ami elősegíti a sejtnövekedést. Az AICR felmérései szerint 120 ezer rákos megbetegedés tudható be évente a súlygyarapodásnak. Fontos, hogy a BMI érétket tartsa a normális tartományban, azaz 25 alatt, de figyelni kell, mert a kóros soványság sem egészséges.Amerikában az összes rákos halálozás egyharmada tudható be. Az American Cancer Society szerint heti 150 perc mérsékelt testmozgás - vagy 75 perc intenzív - ajánlott. 2010-ben azonban a Nutrition & Cancer tanulmány megállapította, hogy mindössze heti 30 perc testmozgás is elég ahhoz, hogy csökkentse a nők esélyét a mellrák kialakulására. A normál testsúly hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a zsírszövet okozta gyulladás, ami mint említettük egyenes út lehet a rákos megbetegedések kialakulásához.Az alkohol a tettes többek között a száj-, torok-, máj-, vastagbél- és mellrák kialakulásában. Ennek az összefüggésnek a pontos oka nem ismert, de a kutatók úgy vélik, hogy. A vastagbélben, például az alkohol a baktériumok hatására átalakul nagymennyiségű acetaldehid nevű vegyi anyaggá, amiről laboratóriumi állatkísérletek alkalmával bebizonyosodott, hogy rákkeltő. Azoknál a nőknél, akik likőröket isznak, potenciálisan megnő a mellrák kialakulásának aránya. Néhány ital elfogyasztása nem okoz problémát, de a napi szintű ivás már igen.A zöldségek nem csak az egészséges táplálkozás részei, hanem segítenek a rákmegelőzésben. Az American Cancer Society ajánlása. Különösen erős a rákellenes hatása a brokkolinak , kelbimbónak, káposztaféléknek, mert telítettek az úgynevezett glükozinolátok nevű vegyülettel. Egy 2000-es tanulmány úgy találta, hogy ez a vegyület csökkenti a kóros sejtek növekedését. Rákellenes hatású még a likopin tartalmú paradicsom , amely blokkolja a sejtkárosító molekulákat. Emellett a sok zöldség fogyasztása segíthet abban is, hogy kevesebb vörös húst egyen étkezéskor. Vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy a heti több mint 1400 gramm vörös hús fogyasztása vastagbélrákot okozhat.A nők 18-39 éves koruk között különösen fogékonyak a melanomára . Az ilyen megbetegedések száma, az elmúlt 40 évben 800 százalékkal emelkedett. A szolárium használata ezért részben hibás, de a nap sugarai is felelősek. A káros hatást egyszerűen tudjuk mérsékelnialkalmazásával. A Journal of Clinical Oncology szaklapban, 2010-ben megjelent tanulmány megállapította, hogy akik fényvédőt használtak, azoknál 50 százalékkel alacsonyabb a melanoma kialakulásának kockázata. Érdemes minden évszakban 15 faktoros napvédőt használnia, és 10:00-16:00 között kerülni a napsütést, amikor a legerősebbek az UV-sugarak.önmagában nem okoz rákot, de. 2013-ba, az Ohio State University kutatói megállapították, hogy a krónikus stressz megváltoztatja az immunsejtek stresszre adott válaszát, a kortizol nevű hormon reakcióját. A kortizol növeli a vércukrok szintjét, fokozza az agy glükózfelhasználását, növeli a szövetek helyreállításához szükséges anyagok mennyiségét, de ezzel egy időben növelheti a szervezetben a gyulladást, ami segíti a rákos sejteket. Ezért fontos a pihenés, a relaxáció , a kikapcsolódás, a munkahelyi problémák elengedése.