6 figyelmeztető jel, ami méhnyakrákra utalhat

A méhnyakrák gyógyítása szempontjából a korai felismerés kulcsfontosságú, a londoni székhelyű Jo's Cervical Cancer Trust ezért most felsorolta a legfontosabb figyelmeztető jeleket, amelyekre érdemes odafigyelni – hívja fel a figyelmet a Mirror.

Hüvelyi vérzés

A szokatlan vérzés minden esetben gyanús jel lehet. Ez jelentkezhet szexuális aktus közben vagy után, két menstruáció között, illetve a menopauza után is, de a szokásosnál erősebb menstruációt is ki kell vizsgáltatni.

„Csak erősen menstruál” – mondták az orvosok a méhnyakrákos nőnek.

Hüvelyi folyás

Bármilyen addig szokatlan állagú hüvelyi folyás hátterében is állhat ez a daganat.

Fájdalom

A méhnyakrák okozhat fájdalmat a hát alsó részén vagy a medencében is.

Kellemetlen érzés szex közben

Okozhat fájdalmat, kellemetlen érzést közösülés közben.

Gondok a vizelettel

Véres vizelet, inkontinencia hátterében is állhat rosszindulatú daganat.

Emésztési panaszok

A megmagyarázhatatlan fogyás is lehet tünet ugyanúgy, ahogy az étvágytalanság vagy a székrekedés is.