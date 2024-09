„Csak erősen menstruál” – mondták az orvosok a méhnyakrákos nőnek

Emma McQuitty-nél négyes stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak, miután ötször küldték haza a sürgősségiről, és az orvosok azt mondták neki, hogy csak erős menstruációja van. Az észak-belfasti anyuka esetéről a Mirror számolt be.

Fél éven át nem vették komolyan

Emma februárban kért először segítséget a belfasti Mater Hospital sürgősségi osztályán elhúzódó vérzése miatt. Innen hazaküldték, mondván csak erős a menstruációja. Annak ellenére, hogy állapota miatt ezt követően többször is felkereste a Mater és a Royal Victoria Kórház sürgősségi osztályát, többször is elutasították, és ugyanazzal a diagnózissal, menorrhagiával, vagyis erős menstruációval küldték haza. Emma azt állítja, hogy ezekben a kínzó hónapokban csak egyszer kértek tőle vizeletmintát, és nem végeztek további vizsgálatokat. Júliusra Emma állapota jelentősen romlott, a súlyos fájdalom miatt már mozogni sem volt képes.

Ha az orvosok korábban meghallgatták volna az aggodalmaimat, talán most nem lenne ennyi daganatom, amivel meg kell küzdenem.

Miután egy rokona rábeszélte, hogy keressen fel egy másik intézményt, az Ulster Kórházban megrázó diagnózist kapott: négyes stádiumú rákkal küzd. Közben a romló egészségi állapota miatt veseelégtelenséggel és szepszissel is szembe kellett néznie. Most egy kemoterápiával és más kezelésekkel járó hosszú küzdelemre készül, a daganat ugyanis már a méhnyakában, a méhében és a hólyagjában is jelen van, ráadásul olyan kínzó fájdalmat okoz, hogy járni sem képes segítség nélkül.