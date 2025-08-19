5 súlyos rák, amely egyre gyakoribb a fiatalok körében

Egyre több 50 év alattinál diagnosztizálnak gyomor- és bélrendszeri rákot. Ráadásul ezeket nagyobb valószínűséggel fedezik fel akkor, amikor már előrehaladott stádiumban vannak. Ennek egyik oka vélhetően az, hogy a betegek és az orvosok is rintkábban gyanakszanak rákra, ha a páciens egy fiatal felnőtt – írta meg a Health.com.

Ezek a rákok már a fiataloknál is gyakoriak

A problémát súlyosbítja, hogy a gyomor és bélrendszer rákos megbetegedéseinek tünetei sok egyéb, sokkal ártalmatlanabb problémára, például irritábilis bél szindrómára vagy Crohn-betegségre is utalhatnak. A legjellemzőbb panaszok az alábbiak:

emésztési zavarok,

emésztési zavarok, gyomorfájdalom,

gyomorfájdalom, puffadás,

puffadás, savas reflux.

Lehetséges okok és megelőzési módok

A fentiek mellett egyébként a neuroendokrin daganatok és az epeúti rák gyakorisága is emelkedett a fiatal felnőttek körében – ám nem minden társadalmi csoportban egyenlő mértékben. Az adatok szerint ezek a korai megjelenésű ráktípusok a nőket, a fekete bőrűeket, a spanyol ajkúakat és az őslakosokat aránytalanul nagyobb mértékben érintik. A háttérben a genetikai tényezők mellett a túlsúly és az elhízás arányának növekedését, a nyugati étrend követését, a túlzott alkohol- és üdítőfogyasztást, valamint az ülő életmódot sejtik a szakértők.

A fentiek miatt a szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a fiatalabb felnőtteknek sokkal éberebbnek és gyanakvóbbnak kell lenniük, ha bármilyen változást érzékelnek az emésztésükben vagy a székletürítési szokásaikban. „Sokan úgy érzik, hogy tabu a belekkel és az emésztéssel kapcsolatos témákról beszélni. Ideje ezt megváltoztatni” – hangsúlyozta dr. Sara Char onkológus, aki egyben a tanulmány társszerzője is volt.