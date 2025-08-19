Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+12° +28°
Nincs front

5 súlyos rák, amely egyre gyakoribb a fiatalok körében

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Több gasztrointesztinális – vagyis emésztőrendszerrel kapcsolatos – ráktípus is egyre gyakoribb a fiatalabb felnőttek körében – állapította meg egy közelmúltban publikált tanulmány. Mutatjuk, melyek ezek.

Egyre több 50 év alattinál diagnosztizálnak gyomor- és bélrendszeri rákot. Ráadásul ezeket nagyobb valószínűséggel fedezik fel akkor, amikor már előrehaladott stádiumban vannak. Ennek egyik oka vélhetően az, hogy a betegek és az orvosok is rintkábban gyanakszanak rákra, ha a páciens egy fiatal felnőtt – írta meg a Health.com.

Ezek a rákok már a fiataloknál is gyakoriak

A problémát súlyosbítja, hogy a gyomor és bélrendszer rákos megbetegedéseinek tünetei sok egyéb, sokkal ártalmatlanabb problémára, például irritábilis bél szindrómára vagy Crohn-betegségre is utalhatnak. A legjellemzőbb panaszok az alábbiak:

  • emésztési zavarok,
  • gyomorfájdalom,
  • puffadás,
  • savas reflux.

Mutatjuk, melyik az a 5 súlyos emésztőrendszeri ráktípus, amelyeknek gyakorisága jelentősen megugrott monstanában a fiatalabbak körében. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

kanapén ülő fiatal férfi fogja a hasát
hányingerrel küzdő fiatal nő a vécén támaszkodik
színes csíkos pulóvert viselő, hányingerrel küzdő fiatal nő egyik kezével a száját, a másikkal a hasát fogja
szemüveges fiatal férfi összegörnyedve ül a kanapén a hasát fogva
fiatal nő vizet iszik és a nyakát fogja
5 fotó

Lehetséges okok és megelőzési módok

A fentiek mellett egyébként a neuroendokrin daganatok és az epeúti rák gyakorisága is emelkedett a fiatal felnőttek körében – ám nem minden társadalmi csoportban egyenlő mértékben. Az adatok szerint ezek a korai megjelenésű ráktípusok a nőket, a fekete bőrűeket, a spanyol ajkúakat és az őslakosokat aránytalanul nagyobb mértékben érintik. A háttérben a genetikai tényezők mellett a túlsúly és az elhízás arányának növekedését, a nyugati étrend követését, a túlzott alkohol- és üdítőfogyasztást, valamint az ülő életmódot sejtik a szakértők.

Ez is érdekelhet

A fentiek miatt a szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a fiatalabb felnőtteknek sokkal éberebbnek és gyanakvóbbnak kell lenniük, ha bármilyen változást érzékelnek az emésztésükben vagy a székletürítési szokásaikban. „Sokan úgy érzik, hogy tabu a belekkel és az emésztéssel kapcsolatos témákról beszélni. Ideje ezt megváltoztatni” – hangsúlyozta dr. Sara Char onkológus, aki egyben a tanulmány társszerzője is volt.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

gyomorrák hasnyálmirigyrák nyelőcsőrák vastagbélrák fiatal felnőttkor vakbéldaganat emésztőrendszeri daganatos betegségek

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +12 °C

Gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra