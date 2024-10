"Szükségem lesz az inzulinra a szülés után is?"

A cukorbeteg várandósok gondozása nem ér véget a baba születésével: a kismamák kezét nem szabad elengedni akkor sem, ha állapotuk rendeződni látszik. Hogy mire számíthatnak az érintettek a továbbiakban, és miért van jelentősége a szülést követő kontrollvizsgálatoknak, arról dr. Para Györgyit, a Cukorbetegközpont diabetológus, belgyógyász szakorvosát kérdeztük.

A kismamák kezét nem szabad elengedni akkor sem, ha állapotuk rendeződni látszik. Fotó: Getty Images

"A várandósság alatt diagnosztizált cukorbetegség gondozása és a vércukorértékek kontrollálása a magzat és a kismama egészsége szempontjából is kulcsfontosságú. Tapasztalataink szerint a kismamák általában komolyan veszik az orvos által előírt teendőket a babavárás időszakában. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy a szülést követően is figyelemmel kell kísérni az édesanya egészségi állapotát, amelyben már kevésbé partnerek az érintettek. Pedig a gesztációs diabétesszel diagnosztizált kismamák a későbbiekben jó eséllyel számíthatnak a 2-es típusú cukorbetegség kialakulására, de azok esetében is elengedhetetlen a szakorvosi kontroll, akiket a szülést megelőzően 1-es vagy 2-es típusú cukorbetegként diagnosztizáltak" – hangsúlyozza dr. Para Györgyi.

Cukorbetegként várandósan – a szülés utáni teendőkről

Ha 1-es típusú cukorbeteg vagy

Az 1-es típusú cukorbetegség esetén az inzulinkezelés és a szakorvosi kontrollok természetesen a várandósságot követően is folytatódnak. A kismamáktól azt kérjük, hogy már 1-2 héttel a gyermek világrajövetelét követően jelentkezzenek kontrollra (ehhez elegendő egy telefonos vagy videokonzultáció). Fontos tudni, hogy a szülés után a kismama szervezete sokkal érzékenyebb lesz az inzulinra, ezért az inzulint felére kell csökkenteni, és az igénynek megfelelően tovább adaptálni. Az 1-es típusú diabéteszesek esetében már a várandósság elejétől javasolt a szenzor használata, ennek hiányában a vércukorszint nagyon gyakori ellenőrzésével előzhető meg a súlyos hipoglikémia– hívja fel az érintettek figyelmét a szakember. Hogy ne érje meglepetés a kismamát, és elkerülje a hipoglikémiát, a vércukormérő mellett érdemes gyorsan ható glükózforrásokat is állandóan készenlétben tartani.

Ha 2-es típusú cukorbeteg vagy

Ha a kismama 2-es típusú cukorbetegként lett várandós, szintén a kezelőorvosa fogja eldönteni, hogy a továbbiakban milyen terápiára és gyógyszerekre lesz szükség a szülés után. Ez esetben is javasolt sort keríteni a szakemberrel történő konzultációra a szülést követő két héten belül, akár egy videó- vagy telefonhívás formájában. Az édesanya általában ugyanazokat a gyógyszereket fogja szedni, amelyeket a terhesség előtt is, feltéve, hogy azok jól kontrollálták cukorbetegségét, és a szoptatás alatt is biztonságosan alkalmazhatók.

Ha a várandósság alatt diagnosztizálták a cukorbetegséget (GDM)

Amennyiben a babavárást megelőzően a kismama nem volt cukorbeteg, akkor a GDM okozta szénhidrát-anyagcserezavar is jó eséllyel teljes mértékben rendeződik a baba megszületése után. Így, ha a várandósság során inzulinkezelést írt elő a kezelőorvos, akkor valószínűleg arra sem lesz a továbbiakban szüksége. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs semmiféle további teendő. Mint Para doktornő mondja, már a kórházban szorosan nyomon követik a vércukorértékek változását, és arra kérik a kismamát, hogy a méréseket otthonában is folytassa pár napig.

Amennyiben minden érték a normál tartományban van, akkor nem szükséges a továbbiakban mérni, és a diéta is befejezhető. A gyermekágy 8-12. hetében fel kell keresni a diabetológus szakorvost, és az ekkor elvégzett OGTT (orális glükóz tolerancia teszt) eredményeinek függvényében születik szakorvosi ajánlás a hosszú távú továbbkövetéshez. Erre a vizsgálatra azonban sajnos már csak az édesanyák töredéke jön el, aminek valószínűleg az az oka, hogy ez idő tájt elsősorban a baba körüli teendőkkel vannak elfoglalva. Pedig kiemelt jelentőségű lenne az érintettek utánkövetése, hogy időben kiszűrhessük a prediabéteszt, illetve egy esetlegesen kialakuló cukorbetegséget. Mint említettük, a terhességi cukorbetegséget követően megnő a rizikója a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának, így ezért is érdemes nyomon követni az anyagcsere-háztartásunkat. A várandósság alatt mért magasabb vércukorértékek azonban sokszor a terhesség előtt is fennálló egyéb diabéteszformákra is felhívhatják a figyelmet, amelyek a szülést követően is megmaradnak, és további kezelést igényelnek.

"Az 1-es vagy 2-es típusú cukorbeteg kismamáknak, illetve a terhességi cukorbetegséggel (GDM) diagnosztizált édesanyáknak is azt tanácsolom tehát, hogy a szülés után ne csak a babájukra, hanem önmagukra is fokozottan figyeljenek, mindenképpen fogadják meg kezelőorvosuk iránymutatásait, és vegyenek részt az utánkövetésben a későbbi szövődmények elkerülése érdekében. A következő várandósságukra készülve pedig már a babatervezés fázisában jöjjenek el diabetológiai konzultációra, hiszen a teherbeeséshez és az egészséges várandóssághoz egyaránt fontos a nagyon jó vércukorháztartás" – hangsúlyozza dr. Para Györgyi, a Cukorbetegközpont szakembere.