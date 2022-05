Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és több mint ötezer gyermek cukorbeteg. A diabétesznek két fő típusát különböztetjük meg, az érintettek több mint 90 százaléka 2-es típusú cukorbetegségben szenved. Annak ellenére, hogy ez nagyrészt a túlsúly és a fizikai inaktivitás eredménye, és az 1-es típusúval ellentétben, életmódváltással megelőzhető lenne.

A cukorbetegeknek különösen fontos a megfelelő reggeli. Fotó: Getty Images

Egy jól összeállított, tartalmas reggeli rövid és hosszútávon is hatással lehet az egészségünkre. Amellett, hogy feltölti energiaraktárainkat, frissebbnek érezhetjük magunkat, segíthet a koleszterinszint normalizálásában, a szükséges vitamin és ásványi anyag bevitele elérésében, az anyagcsereproblémák elkerülésében, valamint a megfelelő testsúly megőrzésében is. Gyakori kihagyása számos hosszú távú egészségügyi probléma, így például magas koleszterinszintből adódó szív- és érrendszeri betegségek, elhízás, diabétesz forrása is lehet.

A reggeli fontos étkezés, senkinek nem lenne szabad kihagynia - mondta el megkeresésünkre Drégely Anikó dietetikus, aki két fő szabályt vázol fel ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a reggeli kihagyása 55 százalékkal növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A másik, hogy a viszonylag korán - reggel fél kilenc előtt - elfogyasztott reggeli csökkenti a vércukorszintet és az inzulinrezisztencia valószínűségét.

Mire érdemes odafigyelni?

Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy azért leszünk cukorbetegek, mert nem vagy későn reggelizünk. Sokkal inkább jelentheti azt, hogy aki hajlamos kihagyni a reggelit, nagy valószínűséggel egészségtelen étrendet és életmódot is követ, ezért nála általában magasabb a cukorbetegség kialakulásának kockázata. A napközbeni nassolás például annak is köszönhető, hogy reggel nem eszünk semmit, illetve emiatt többet is fogyasztunk a többi étkezéseknél, és korábban éhezünk meg. Ha beüt a baj, és 2-es cukorbetegek lettünk, akkor tulajdonképpen nincs más választásunk, mint egészségesen étkezni, beleértve a reggelizést is. Igen ám, de hogyan?

Drégely szerint az elsődleges cél a vércukorszint szabályozása a szénhidrátfogyasztás mérséklésével. A fehér kenyeret javasolt például teljes kiőrlésű, többmagvas változatra cserélni, ezek ugyanis amellett, hogy egészségesebbek, laktatóbbak is. Vagy a lekvár helyett érdemes kipróbálni a pépesített banánt, de jó választás lehet még valamilyen alacsony zsírtartalmú sajt, néhány apróra vágott friss datolyával kevert túró vagy dióvaj is. A tejet magas laktóztartalma miatt kerüljük, de ha nagyon nem tudunk meglenni nélküle - például kávéhoz -, akkor választhatunk valamilyen alternatív megoldást.

A tányér-modell

A dietetikus felhívja a figyelmet az úgynevezett "tányér modellre", amellyel egyszerűen megtanulhatjuk a megfelelő adagnagyságokat. "Képzeljünk el egy tányért, és osszuk három részre. A lényeg, hogy minden harmadba más-más élelmiszercsoportból szedünk" - így a szakember. Tehát a tányér egyharmadára kerüljön keményítő tartalmú köret (például burgonya, rizs, bulgur), egyharmadára zöldség vagy saláta, a harmadik harmad helyére pedig hús vagy más fehérjetartalmú élelmiszer (például hal, tojás). Ezzel a módszerrel könnyen átláthatóvá tesszük a fogyasztásunkat, és azonnal tudunk korrigálni, ha szükséges. Jó ötlet az is, ha minél lassabban próbálunk enni. A fokozottabb nyálelválasztás és az apróra őrölt ételek miatt így sokkal hatékonyabb az emésztés, azaz jobban felszívódnak a tápanyagok, és a telítettségérzet is hamarabb bekövetkezik.

Ezzel együtt mérsékelni kell a péksütemények fogyasztását, illetve sütés közben az olaj mennyiségét. Jó ötlet lehet, ha vaj helyett inkább növényi olajokat, napraforgó-, olíva-, vagy repceolajat használunk. A rostbevitel növelése érdekében a gabonapelyhet érdemes gyümölccsel, vagy zöldséggel keverni. A vörös és feldolgozott húsok helyett javasolt fehér húst, vagy halat fogyasztani. Nem árt tudni, hogy még a 100 százalékos gyümölcspépet tartalmazó levek is tartalmaznak szabad cukrokat, így könnyű akaratlanul is túlzásba esni. Célszerűbb a friss gyümölcsök fogyasztása, de ha mégis ital formájában preferáljuk, az adagot korlátozzuk napi 150 ml-re és lehetőleg magunk készítsük el. A kávé és a tea fogyasztását nem kell jelentősen csökkenteni a cukorbeteg étrendben, hiszen nem befolyásolják önmagukban a vércukorszintet.