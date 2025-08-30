Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
3 tipp, amely harmadával csökkenti a cukorbetegség kockázatát

Szuda Sándor
Szuda Sándor

Átlagosan 31 százalékkal csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának veszélyét, ha a mediterrán diétát súlycsökkentéssel kombinálják – derült ki egy új, nagyszabású kutatásból.

„Napjainkban a diabétesz globális járványával kell szembenéznünk. Tanulmányunk a legmagasabb szintű tudományos bizonyítékok alapján bemutatja, hogy a fenntartható étrend- és életmód-változtatás világszerte több millió esetben segíthetne megelőzni ezt a betegséget” – fogalmaz a Harvard Egyetem közegészségügyi kara közleményében Frank Hu epidemiológus kutató, az Annals of Internal Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzője. Eredményeik szerint a mediterrán diéta közel harmadával csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, amennyiben az alábbi három prevenciós módszer is társul hozzá:

  • csökkentett napi kalóriabevitel,
  • rendszeres – közepesen intenzív – testmozgás,
  • szakember által nyújtott támogatás a fogyáshoz.
fiatal nő kalóriaszámláló applikációt néz diétás fogás fogyasztása közben
A mediterrán diéta és a testsúlykontroll együttesen nagyon erős eszköz a cukorbetegség megelőzéséhez. Fotó: Getty Images

A mediterrán étrend és a súlycsökkentés együttes hatása

Korábbi kutatások már összefüggésbe hozták a mediterrán típusú étrendet a hosszú távú egészségmegőrzéssel, beleértve a 2-es típusú diabétesz csökkent kockázatát is – úgy az inzulinérzékenység javulása, mint a szervezeten belüli gyulladásos folyamatok csillapítása okán. Egy spanyol és amerikai kutatócsoport ezúttal közel ötezer felnőtt résztvevő bevonásával folytatott le egy hat évig tartó kísérletet a területen.

Az önkéntesek egyik része ez idő alatt végig követte táplálkozásában a mediterrán diéta ajánlásait, továbbá naponta mintegy 600 kalóriával csökkentette az energiabevitelét, rendszeresen végzett testmozgást, valamint szakembertől kapott professzionális támogatást a testsúlycsökkentéshez. Eközben a kontrollcsoport tagjai kizárólag mediterrán étrendet folytattak a felsorolt prevenciós megközelítések közül. Fontos továbbá, hogy minden résztvevő túlsúllyal vagy elhízással és metabolikus szindrómával küzdött a kísérlet kezdetén, de egyiküknél sem diagnosztizáltak addig 2-es típusú cukorbetegséget.

A kísérleti alanyok megfigyelése nyomán kirajzolódott, hogy előbbi csoport tagjai körében 31 százalékkal ritkábban alakult ki diabétesz a hat év alatt, összehasonlítva a kontrollcsoporttal. Emellett előbbiek testsúlya és derékkerülete is szignifikánsan nagyobb mértékben csökkent. „Gyakorlati szempontból a kalóriabevitel szabályozása és a fizikai aktivitás a mediterrán étrenddel társítva minden száz emberből körülbelül háromnál segített megelőzni a cukorbetegség kialakulását – ami egy nyilvánvaló, számszerűsíthető közegészségügyi előny” – véli Miguel Martínez-González, a Navarrai Egyetem professzora, a tanulmány társszerzője.

