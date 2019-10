Ismert emberek, akik cukorbetegek

Tom Hanks

Az Oscar-díjas színész még 2013-ban David Letterman talk showjában jelentette be, hogy kettes típusú cukorbetegséggel diagnosztizálták. A műsorvezetőnek csak az tűnt fel, hogy mennyire sokat fogyott a színész az elmúlt időben, mire Hanks elmesélte, hogy erre a betegsége miatt volt szükség. "Elmentem az orvoshoz, aki a kivizsgálás után ezt mondta: tudja, Tom, van az a magas vércukorszint, amivel 36 éves kora óta küzd. Nos, leérettségizett. Magának kettes típusú diabétesze lett, fiatalember." A színész azt is elmondta, hogy szerencsére kordában tudja tartani az állapotát, majd viccesen hozzátette, hogy csak azt sajnálja, hogy nem tudta még visszanyerni a középiskolás súlyát.

Mi a cukorbetegség? A cukorbetegség a világon a leggyakoribb anyagcsere-betegség, mely szövődményei révén rontja a beteg életminőségét és életkilátásait. Kialakulásáról és a kezelés lehetőségeiről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Salma Hayek

Salma Hayekről tudni lehet, hogy miközben lányával, Valentinával terhes volt, gesztációs diabéteszt, más néven terhességi cukorbetegséget diagnosztizáltak nála. Mindemellett arról is beszélt korábban, hogy a családjában többször is előfordult már a betegség. A szakemberek egyébként minden nőnek azt tanácsolják, hogy a terhességük 24 és 28 hete között érdemes elvégeztetniük egy terhességicukorbetegség-szűrést. És bár a gesztációs diabétesz általában a szülés után magától elmúlik, egy későbbi terhesség során ismét visszatérhet. Ráadásul pedig, akiknél a várandósság alatt kialakul a betegség, azoknál a későbbi életük során is nagyobb eséllyel jelentkezik a kettestípusú cukorbetegség.

Salma Hayeknél a terhessége alatt diagnosztizáltak cukorbetegséget. Fotó: Getty Images

Halle Berry

Berrynél 19 éves korában állapították meg az egyes típusú diabéteszt, a színésznő pedig azóta gyakorlatilag kizárta életéből a cukrot és a kenyeret. Berry korábban azt nyilatkozta, hogy a diagnózis teljesen kiborította, gyakorlatilag azt gondolta, hamarosan meg fog halni. Mára azonban megtanult együtt élni a betegségével, sőt nem rég azt mondta, hogy a cukorbetegség ajándék volt az életében. "Erőt adott, hogy bármennyire is fájdalmas a valóság, szembe merjek vele nézni" - nyilatkozta.

Nick Jonas

Nick Jonast rendkívül fiatalon, 13 éves korában diagnosztizálták egyes típusú diabétesszel. "Mikor kiderült azt gondoltam, hogy a betegség tönkre fogja tenni az életemet. De szerencsére nem így történt. Sosem voltam még ennyire egészséges, mint most" - nyilatkozta az énekes.

George Lucas

Az amerikai filmrendezőt 23 éves korában diagnosztizálták kettes típusú cukorbetegséggel. Lucas eredetileg pilótának készült, ám betegsége miatt leszerelték a seregből - így egyébként a vietnámi háborút is megúszta. Állítása szerint már nagyapja is cukorbeteg volt, és éppen a családi halmozódás miatt mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy egészséges maradjon. Ez pedig sikerült is: 50 éve él együtt a cukorbetegséggel.