Az éjszakai lábgörcs 7 oka – nem csak a magnéziumhiány állhat a kellemetlen panasz hátterében

Éjszakai lábgörcsnek a váratlanul, többnyire alvás közben jelentkező, éles izom-összehúzódásokat nevezzük. Egy-egy görcs – amely jellemzően a vádlit és/vagy a lábfejet érinti – hossza átalában csak néhány másodperc, de esetenként akár percekig is eltarthat.

Az éjszakai lábgörcs okai

Mikor aggódjunk a lábgörcsök miatt?

Ahogy már egy korábbi cikkünkben is olvashattad, a lábgörcs sok esetben nem jelez semmilyen veszélyt, és amilyen gyorsan jön, olyan spontán el is múlik. Ám ha nagyon gyakran jelentkezik a görcs még úgy is, hogy a fentieket kizártuk, javasolt alaposan kivizsgáltatnunk magunkat. Néha ugyanis előfordulhat, hogy a rendszeres lábgörcs súlyos betegséget jelez, például az alábbiakat:

