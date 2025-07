Ezért ébredsz fel éjszaka arra, hogy begörcsölt a lábad

Az érkező hidegfront felhőzete kelet felé vonul, a front előterében és mentén többfelé pattanhat ki zápor, zivatar - heves zivatar is előfordulhat, melyeket akár felhőszakadás, jégeső vagy viharos széllökés, károkozó szélroham is kísérhet. A délnyugati, majd az egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a front előterében és mentén megerősödik, átmenetileg viharossá is fokozódhat. A csúcshőmérséklet 23 és 38 fok között alakul, az északnyugati tájakon mérhetjük a legalacsonyabb, míg délkelet, kelet felé haladva az egyre magasabb értékeket. Fronthatásra napközben nem kell számítani.