Cukorbetegség: nem elég a gyógyszer

A cukorbetegség diagnózisa hallatán rendszerint megrémülnek az emberek - főleg a várandós nők. Ezért most összegyűjöttük a diabétesszel és a terhességi cukorbetegséggel kapcsolatos gyakori kérdéseket, amelyekre Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa válaszol.

Inzlint kell kapnom?

A betegeknek első mondata sokszor az, hogy "nem akarok inzulint kapni". A szakember úgy véli, részletes felvilágosítással és a megfelelő életmód megtanításával azonban megváltoztatható ez a hozzáállás. Nagyon fontos ugyanis, hogy ne az inzulinkezeléstől valófélelemmiatt halogassuk a szakember felkeresését, a kezeletlen cukorbetegség ugyanis komoly problémákat okozhat a későbbiekben. 1-es típusú diabétesz esetén elkerülhetetlen az inzulin adása, a 2-es típus esetén azonban általában nincs szükség inzulinra, elég a gyógyszeres kezelés.

A rendszeres gyógyszerszedés mellett szigorú diéta és életmódváltás is szükséges. Fotó: iStock

Mennyi idő elsajátítani az új életmódot?

Az új életmódra való átállás ideje nagyon sok tényezőtől függ, többek között a diabétesz típusától, valamint a beteg korától, szellemi állapotától és együttműködési hajlandóságától is. A páciensek többsége könnyebben elfogadja azt, hogy élete végéig gyógyszert kell szednie, mint azt, hogy változtatnia kell a táplálkozási szokásain. A beteg tanítása ezért közös munkát igényel az orvos, a szakasszisztens és a diétás szakember részéről. Emellett a beteggel való rendszeres konzultáció, a gyógyszermódosítások megbeszélése és az ismeretek felelevenítése is elengedhetetlen - mondja a szakértő.

Elég, ha gyógyszert szedek?

Jelek, hogy cukorbeteg, csak nem tud róla - kattintson!

A már diagnosztizált cukorbetegek gyakran fordulnak orvoshoz amiatt, hogy a kezelés ellenére nem jók a vércukorértékek. A kontroll során azonban általában kiderül, hogy a diéta szabályainak megszegése, a gyógyszer kihagyása vagy a mozgásszegény életmód áll a "rendetlenkedő" értékek hátterében - ismerteti a diabetológus. Fontos tehát, hogy a betegek megértsék, hogy egészségük megőrzése érdekében elengedhetetlen a rendszeres gyógyszerszedés, de a szigorú diéta és a teljes életmódváltás is.

Mi a leggyakoribb szövődmény?

A cukorbetegség egyik leggyakoribb szövődménye a neuropátia. Ilyenkor zsibbadás és érzéskiesés jelentkezik, főként az alsó végtagokon. Eztfájdalomis kísérheti. A csökkent érzékelés azért veszélyes, mert emiatt a beteg gyakran nem is veszi észre, hogy megsérült - például feltörte a cipő a lábát vagy megvágta valami a talpát -, a kezeletlen sebek pedig további szövődmények kialakulását okozhatják. A probléma gyakran szívproblémát is okoz, ezt autonóm kardiális neuropátiának nevezzük.

A terhességi cukorbetegség mennyire komoly?

A legtöbb kismama a baba egészsége miatt aggódik, amikor kiderül a terhességi cukorbetegség (GDM), másik félelmük pedig az inzulinkezelés. GDM esetén nagyon fontos a rendszeres vércukormérés a főétkezések előtt és után egy órával. Vércukor értékeknek éhomra 5,5 mmol/l alatt, étkezés után 1 órával pedig 7,0 mmol/l alatt kell lenniük. Amennyiben a mért értékek több alkalommal is meghaladják ezeket a határokat, inzulinkezelésre van szükség. A vizelet acetontartalmát is figyelni kell, ezzel ugyanis megállapítható, hogy megfelelő-e a szénhidrátbevitel. Ezt a várandós nők otthon használatos tesztcsíkokkal ellenőrizhetik, heti több alkalommal. Ha az acetontartalom gyakran magasabb a kelleténél, meg kell emelni a szénhidrát bevitelt - még akkor is is, ha ez inzulinkezelést tesz szükségessé.

Szülés után rendeződnek a vércukorértékek?

A GDM-es kismamák többségénél a szülés után rendeződik a cukorháztartás, a cukorbetegség későbbi kialakulásának kockázata azonban az életük végéig fennáll. A terhességi cukorbetegségben szenvedő nők csaknem felénél már 10 éven belül kialakul a 2-es típusú diabétesz. A helyes életmód és étrend fenntartásával azonban csökkenthető a rizikó. Fontos, hogy az újdonsült anyuka vércukorterheléses vizsgálaton vegyen részt a szülés után 6-8 héttel, majd egy év múlva, a továbbiakban pedig kétévente. Újabb gyermek tervezése esetén pedig már a teherbe esés előtt ajánlott diabetológus segítségét kérni a megfelelő felkészüléshez.